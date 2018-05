7° Torneo Zero in Campo, il 5 maggio a Campobasso

CAMPOBASSO – Il Comitato UNICEF Campobasso in collaborazione con UMS Molise (Unità Mobile di Soccorso Molise), organizza la settima edizione del Torneo Zero in Campo. La manifestazione, forte dell’enorme successo delle passate edizioni, è stata riproposta anche quest’anno agli istituti superiori del Comune di Campobasso.

A contendersi il trofeo 2018, l’ITIS Marconi, allenata dal Prof. Cacciatore, l’IIS Pertini allenata dal Prof Anzini, il Liceo artistico Manzù con il Liceo Classico allenati dal Prof. Lozzi, l’IPIA Montini allenata dal Prof. Trivisonno e l’IISS Pilla allenato dal Prof. Amorosa.

La manifestazione avrà luogo presso il campo Polivalente dell’Università degli Studi del Molise, gentilmente concesso dall’Università e dal CUS Molise, sabato 5 maggio con inizio alle ore 09.00.

Le quattro cinque squadre partecipanti disputeranno un torneo di cinque partite dirette dal gruppo Libertas. Il tutto si svolgerà in una cornice di folla composta dagli alunni delle scuole partecipanti. Ciascuno di loro versando un’offerta contribuirà a sostenere la campagna di UNICEF Italia “Bambini sperduti”, in difesa dei minori stranieri non accompagnati: bambini che arrivano nel nostro Paese soli, in fuga da contesti invivibili caratterizzati da guerre, povertà e violenza.

Come ogni anno l’UNICEF Campobasso organizza attività volte alla sensibilizzazione di bambini ed adolescenti per promuovere momenti di aggregazione, gioco e crescita nel rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo sport, riconosciuto dalle Nazioni Unite come diritto fondamentale, è un linguaggio universale in grado di colmare divari e di promuovere valori fondamentali. In virtù di questi valori tutte le scuole superiori di secondo grado del capoluogo sono state invitate a partecipare e ad assistere ad un evento all’insegna dello sport e della solidarietà.

L’evento sarà realizzato grazie alla partecipazione dei numerosi Volontari Unicef, degli amici che sostengono questa ed altre iniziative: l’Ums Molise, la Dott.ssa Antonia De Socio, gli arbitri Giuseppe Miozza e Salvatore Griguolo, lo Speaker Giose Trivisonno e grazie al contributo di Fuorigioco, del Molino Cofelice, del pastificio La Molisana e dello stabilimento Di Iorio Spa.

Sarà possibile versare l’offerta e assistere al torneo dalle ore 8.30 di sabato 5 maggio all’ingresso dell’Università degli Studi del Molise di Viale Manzoni.