Alessandro Borghese e 4 Ristoranti fanno tappa in Molise

CAMPOBASSO – Penultima tappa in Molise di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, produzione originale di Sky prodotta da Drymedia, stasera alle 21:15 su Sky Uno HD. Alla scoperta delle risorse gastronomiche della regione, chef Alessandro Borghese sceglierà il miglior ristorante di cucina autentica del Molise tra Agriturismo la Ginestra, Monticelli Saperi e Sapori, Osteria dei Pazzi e Casale Kolidur.

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto.

In palio, per il vincitore di ciascuna puntata, c’è il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione del ristorante da parte di Chef Borghese, che passa in rassegna tutti gli angoli del locale.