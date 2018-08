Arte in Strada, Festa dei Buskers 2018: dove e quando

Torna l’11 agosto la quarta edizione che renderà magica la notte di Mirabello Sannitico tra circo, musica, teatro, danza verticale, graffiti e workshop

MIRABELLO SANNITICO – Arte In Strada – La Festa dei Buskers è il primo ed unico festival buskers del Molise che quest’anno giungerà alla sua quarta edizione. Lo scorso anno Mirabello Sannitico è stato letteralmente invaso da migliaia di persone che hanno trasformato il piccolo borgo in provincia di Campobasso in una grande platea per artisti di ogni tipo. Il prossimo 11 agosto gli abitanti del paese accoglieranno nuovamente nelle loro strade spettacoli acrobatici, clownerie, musica, teatro e spettacoli di nuovo circo.

Tra gli appuntamenti attesi per questa edizione, la Compagnia Crème & Brulée, con uno spettacolo di acrobatica e fuoco, la performance di acrobatica aerea di Erica Mannocchio e la Compagnia Dal Pian Terreno con il loro spettacolo di musica e acrobatica con la ruota tedesca.

Mariano Fiore incanterà il pubblico con l’arte della giocoleria, mentre Gianluca Secco e Antonio Arcieri si esibiranno nella loro performance di musica e teatro.

Per le percussioni urbane assisteremo allo spettacolo di Drumbo, Pasquale Passaretti presenterà lo spettacolo di teatro e circo e Alessia Muntoni delizierà grandi e bambini con le sue bolle di sapone. E ancora, oltre alla performance di One Man Band, spettacoli di danza contemporanea e trampolieri itineranti.

Il programma completo sarà reso noto nei prossimi giorni sul sito www.arteinstradamirabello.it.

Arte in Strada è organizzato da Procult e realizzato con il contributo del Comune di Mirabello Sannitico che ha fortemente voluto e sostenuto la manifestazione in questi anni, affidando l’organizzazione e la direzione artistica alle ScuderieMArteLive, spin off del festival multidisciplinare romano MArteLive (www.martelive.it) e che rappresenta, dopo anni di scouting in ogni disciplina artistica, la più grande, se non unica, agenzia “multiartistica” italiana, ormai punto di riferimento per manager, direttori artistici e professionisti del settore.

Per gli artisti emergenti che vogliano avere la possibilità non solo di partecipare o esibirsi al festival, ma anche di entrare nel mondo di ScuderieMArteLive e poter partecipare ai vari festival di strada organizzati da Procult, basta rispondere alla Call For Artist in corso su www.concorso.martelive.it

Il festival verrà realizzato grazie a diversi partner e aziende che, con donazioni e sponsorizzazioni di vario tipo, hanno deciso di sostenere l’iniziativa. Con Arte In Strada gli organizzatori si propongono di riscoprire e reinterpretare figura storica dell’artista di strada in chiave moderna, trasportandola in uno spazio bello e suggestivo qual è quello di Mirabello Sannitico.

Con il contributo del Comune di Mirabello Sannitico e della Regione Molise. Media partner dell’iniziativa: MArteMagazine, direzione artistica e organizzazione: ScuderieMArteLive.