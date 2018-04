C5, Torneo delle Regioni 2018: successo alla prima per il Molise

PERUGIA – Prima giornata di gare per il Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Umbria ricca di gol, emozioni e colpi di scena. Partono forte il Lazio, l’Emilia Romagna e il Piemonte VdA che vincono in tutte le categorie, la prima è una conferma, le altre due sono liete sorprese. Segue la Lombardia che sfiora il poker di successi pareggiando solo con gli Allievi. La Basilicata, la Campania e l’Abruzzo mancano il successo rispettivamente con i Giovanissimi, la Juniores e il femminile. Notevole la perfomance del Molise che porta a casa il primo prezioso bottino che apre le porte verso ben più importanti traguard.

JUNIORES – Nell’ultima categoria a disputarsi nell’arco della prima giornata del Torneo delle Regioni, fa sicuramente notizia il ko dei campioni in carica della Calabria, mentre l’Emilia Romagna, l’altra finalista della scorsa edizione, regala un dispiacere all’Umbria. 72 i gol totali realizzati oggi. Nel Girone A la Toscana vendica le sconfitte delle altre rappresentative centrando il successo contro la Campania, una tripletta di Alves spinge invece il Lazio verso la vittoria sulle Marche.Nel Girone B il Veneto tiene il paso dell’Emilia piegando la Sicilia per 5 a 3, Scarparo tra i migliori dei suoi con tre centri.

Nel Girone C tre gol anche per Itria nel successo meritato del suo Piemonte Valle d’Aosta sul Trento. Nel Girone D la Lombardia fa bottino pieno con la Liguria, sfortunata anche nell’episodio di una autorete, mentre la Sardegna deve arrendersi all’Abruzzo trascinato da Maisano e Ferretti. Nel Girone E partita tirata tra Friuli Venezia Giulia e Puglia, la spuntano i primi per 3 a 2. Molise a valanga su Bolzano, tripletta per Triglia. Strepitoso 8 – 1 per la selezione molisana.

Con la tripletta di quest’ultimo, il gol di Patavino, le due reti di Zullo e i sacchi di Zaccaria e Porcari il Molise conquista una vittoria da incorniciare che lascia senza fiato il numeroso pubblico che ha affollato la tribuna del Palazzetto dello Sport di Corciano. “Grande vittoria frutto di tanto impegno da parte dei ragazzi. La loro determinazione e il loro agonismo hanno fatto la differenza. Adesso testa alta per il 23 aprile contro il Friuli Venezia Giulia in un match determinante per il futuro nel Torneo delle Regioni 2018”. Queste le parole di Mister Marco Sanginario al termine del bellissimo match per i dodici del C.R. Molise

IL PROGRAMMA:

CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

22/04 – 1ª giornata

23/04 – 2ª giornata (diretta streaming: ore 12 Liguria-Abruzzo (All); ore 18 Basilicata-Piemonte (Jun)

24/04 – 3ª giornata (diretta streaming: ore 15 Puglia-Veneto (Fem); ore 18 Abruzzo-Lombardia (Jun)

25/4 giornata di riposo – visita ad Assisi

Seconda Fase

26/04 – quarti *due gare in diretta streaming

27/04 – semifinali *due gare in diretta streaming

28/04 – finali *tutte in diretta streaming

Orari: 9.00 giovanissimi; ore 12.00 allievi; ore 15.00 femminile; ore 18.00 juniores