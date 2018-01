Capracotta, il sindaco annuncia: “A breve rinnoveremo completamente le webcam”

CAPRACOTTA – A proposito delle webcam di Capracotta interviene il sindaco Candido Paglione, che annuncia importanti novità al riguardo.

“Siamo stati tra i primi, oltre 15 anni fa, quasi per scherzo, a fornire prima una, poi due… poi otto “finestre virtuali” sulla nostra Capracotta – scrive Paglione su Facebook – Le migliaia, le decine di migliaia fino ai milioni di click ci hanno confermato, anche se non ce n’era bisogno, l’attaccamento verso questo paese e la cosa ci ha anche giustamente inorgoglito.

Ora, a distanza di anni, l’intero sistema mostra i segni del tempo, due webcam sono state divelte dalla furia del vento e non ne abbiamo potuto raccogliere nemmeno i cocci, altre sono state letteralmente consumate da sole, vento e gelo. Per quanta cura si voglia avere e quanta manutenzione si voglia fare, i disservizi sono frequenti, tanto che proseguire nella manutenzione dell’esistente, in qualche caso, si sta rivelando un vero e proprio “accanimento terapeutico”.

A breve, quindi, riorganizzeremo il tutto rinnovando completamente le apparecchiature, se necessario anche diminuendo il numero delle webcam ma fornendo gli scorci più significativi del nostro paese”.