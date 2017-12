Cotugno: “La sinistra non ci sopporta”, divorzio in vista dalla coalizione di maggioranza?

CAMPOBASSO – Sembra ormai certo il divorzio alle prossime elezioni regionali di Rialzati Molise dalla coalizione che sostiene l’attuale maggioranza di centro sinistra alla Regione. È quanto emerso dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Cotugno, a margine della conferenza stampa in cui ha illustrato il bilancio dell’attività svolta dall’Assemblea nell’ultima legislatura.

“Avrei voluto fare qualcosa in più in questi cinque anni – ha detto il vertice di Palazzo D’Aimmo – non ho gradito molto gli atteggiamenti della sinistra, che ci ha sempre visti come un elemento un po’ di disturbo. Questo, sicuramente, non ci ha fatto piacere, ma non è venuta meno la determinazione di continuare a lavorare per il Molise e i molisani”.

Divorzio dunque? “Se ci sarà – ha spiegato Cotugno – è perché abbiamo un modo diverso di vedere la politica. Io la intendo rivolta all’impresa – ha aggiunto – senza la quale non si crea sviluppo e posti di lavoro”.