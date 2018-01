Direzione Marittima Abruzzo-Molise, Moretti saluta e va nelle Marche

PESCARA – Passaggio di consegne, nella base del III Nucleo Aereo della Direzione Marittima Abruzzo-Molise e Isole Tremiti (Foggia) di Pescara, dove il contrammiraglio Enrico Moretti, che assumerà l’incarico di direttore marittimo nelle Marche, ha lasciato il Comando al capitano di Vascello Donato De Carolis. Alla cerimonia ha assistito, tra gli altri, il comandante generale delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Vincenzo Melone.

“In tre anni e quattro mesi di Comando con tutti gli uomini e le donne della Direzione Marittima abbiamo lavorato per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione e delle persone in mare e dell’ecosistema marino – ha detto Moretti – Pensavo di lasciare in migliori condizioni un porto di Pescara, così come quelli di Termoli e Ortona (Chieti), dove sono ancora da effettuare operazioni di dragaggio. Questo fa sì che ci sia oggi anche un po’ di amarezza. L’auspicio è poter lavorare in seguito, parlando di porti in un’ottica di sistema e non di campanile”.