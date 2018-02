Elezioni: Matteo Salvini il 16 febbraio a Campobasso

CAMPOBASSO – Si infiamma l’atmosfera politica alla vigilia del tour elettorale del segretario della Lega Matteo Salvini (foto), che sarà in Molise il prossimo 16 febbraio, per la precisione a Campobasso.

Questo il commento del segretario regionale del Pd, Micaela Fanelli: “Il cerone elettorale di Salvini è peggio di quello materiale di Berlusconi: viene qui, gli chiederei perchè ha cambiato nome al suo movimento, che non fa più riferimento al nord. A Bojano ci sono aziende zootecniche che furono danneggiate dalle politiche della Lega Nord, le multe per le quote latte, che furono prese per favorire i suoi elettori. A Salvini vorrei chiedere perchè era una volta contro i giovani del Sud, perchè ci dava dei pigri e degli inetti, perchè non ammette che era nord contro sud, e come possa lui rappresentare il Molise e il meridione quando lo ha tanto disprezzato”.

La Fanelli poi conclude: “Mi deve dire, Salvini, se è d’accordo con la diminuzione del costo del lavoro per i giovani al sud al 30%, come si sta facendo”.