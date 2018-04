Finali Regionali Molise Cup Giovannissimi e Allievi a Trivento

TRIVENTO – Mercoledì 25 aprile 2018 presso il campo neutro di Trivento – in contrada Acquasantianni si svolgeranno le Finali Regionali Molise Cup per le categorie Giovanissimi e Allievi. Alle ore 15.00 si disputerà la Molise Cup Giovanissimi, giunta alla 6^ edizione, tra A.S.D. ACLI CALCIO CAMPOBASSO e A.S.D. S.S. PIETRO E PAOLO.

Per la categoria Giovanissimi il regolamento prevede la disputa di due tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno; qualora al termine dei 70’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i calci di rigore ad oltranza (secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore – Regola 7 delle Regole del Giuoco del Calcio).

Alle ore 16.30 inizierà la Finale della Molise Cup Allievi, giunta alla 7^ edizione, tra A.S.D. ACLI CALCIO CAMPOBASSO e A.S.D. S.S. PIETRO E PAOLO.

Il regolamento per la categoria Allievi prevede la disputa di due tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno; qualora al termine degli 80’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i calci di rigore ad oltranza (secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore – Regola 7 delle Regole del Giuoco del Calcio).

L’ingresso al Campo Comunale di Trivento sarà consentito a titolo gratuito. Al termine delle due gare seguirà la premiazione alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della FIGC.