Meteo Molise, dal 1° marzo temperature in rialzo

CAMPOBASSO – Splende il sole su gran parte del Molise, ma la scorsa notte è stata tra le più fredde in assoluto. A Campobasso, dove oggi le scuole sono aperte, il termometro è sceso a dieci gradi sotto lo zero, ma l’insidia maggiore resta il ghiaccio. Il picco del gelo, in contrada Monteverde di Vinchiaturo con -15. Scuole chiuse anche oggi in circa trenta Comuni delle province di Campobasso e Isernia.

Va lentamente attenuandosi l’ondata di gelo che ha colpito l’intera provincia di Isernia con temperature fino a -13 gradi a Capracotta. Sul versante viabilità dalla Sala Operativa della Polstrada non segnalano disagi con la riapertura al transito dei mezzi pesanti su tutte le strade.

Diversi, invece, gli interventi dei vigili del fuoco nelle gallerie per la rimozione del ghiaccio dalle pareti. Dopo la tregua di oggi, gli esperti del meteo annunciano dalla serata un nuovo peggioramento con possibilità di nevicate in nottata anche a quote relativamente basse. Ma dal 1° marzo sono previste temperature in rialzo.