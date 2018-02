Il Molise in Europa il 7 e 8 febbraio a Termoli: il programma

Il 7 e 8 febbraio è in programma un evento internazionale organizzato dalla Regione Molise dedicato alla Cooperazione territoriale europea che avrà come principali temi da un lato il futuro della politica di coesione e dall’altro il ruolo della cooperazione territoriale europea e la strategia Eusair

TERMOLI – Il futuro della politica di coesione, il ruolo della cooperazione territoriale europea e la strategia Eusair. Questi i temi di Il Molise in Europa, l’evento internazionale organizzato dalla Regione Molise dedicato alla Cooperazione territoriale europea, in programma il 7 e l’8 febbraio a Termoli. Momenti salienti della due giorni saranno la tavola rotonda sulla cooperazione territoriale e la quindicesima l’assemblea generale elettiva dell’Euroregione Adriatico-Ionica per il rinnovo delle cariche dell’associazione a cui parteciperà anche il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura.

Il Molise in Europa, il programma

Mercoledì 7 febbraio, a partire dalle 17, nella sala consiliare del Comune di Termoli, si svolgerà la tavola rotonda a cui parteciperanno le autorità di gestione e i rappresentanti dei comitati nazionali. Dopo il saluto del sindaco della città adriatica, Angelo Sbrocca, e l’introduzione del direttore del Terzo Dipartimento della Regione Molise, Mariarosaria Simonelli, interverranno Luana Bastoni (Comitato nazionale programma Interreg Med), Riccardo Strano (Comitato nazionale programma Adrion), Lodovico Gherardi (Autorità di Gestione programma Adrion), Wania Moschetta (Comitato nazionale programma Interreg Italia-Croazia), Silvia Comiati (Programme manager programma Italia-Croazia), Mario Ialenti (Comitato nazionale programma Urbact III), Umberto Di Primio (Vice presidente Anci). I lavori saranno moderati da Paolo Galletta, dirigente dell’Agenzia per la Coesione territoriale.Nel corso della giornata sarà presentato agli attori locali il progetto Readiness.

Giovedì 8 febbraio, a partire dalle 9.30, nella sala consiliare del Comune di Termoli, è in programma il dibattito sul futuro della Politica di coesione. Parteciperanno il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, il presidente del Consiglio regionale di Tirana, Aldrin Dalipi, il presidente della Contea di Dubrovnik, Nikola Dobroslavic, il dirigente Affari Europei della Conferenza delle Regioni italiane, Andrea Ciaffi e la referente Eusair Facility Point, Donatella Romozzi. A seguire, dalle 11, si terrà la quindicesima l’assemblea generale elettiva dell’Euroregione Adriatico-Ionica per il rinnovo delle cariche dell’associazione.

L’evento internazionale sarà preceduto mercoledì 7 febbraio, dal gruppo di lavoro del Progetto Zero CO2 e da riunioni tecniche con i rappresentanti ministeriali e regionali e i partner di Progetto dei Programmi di Cooperazione territoriale europea Italia-Croazia, Med, Adrion, Interreg Europe e Urbact III che si svolgeranno presso la sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise.