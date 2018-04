Molise in campo al 57° Torneo delle Regioni di Calcio a 5

In programma dal 22 al 28 Aprile 2018, in Umbria, la cinquantasettesima edizione della storica manifestazione della LND con le rappresentative dei comitati regionali. Il Molise è pronto a partecipare al 57° Torneo delle Regioni, storica manifestazione riservata al Calcio a 5, della L.N.D., per questa edizione organizzata in Umbria.

Nei numeri si tratta di un torneo imponente che coinvolgerà 840 tra calciatrici e calciatori dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 70 squadre in rappresentanza di 18 regioni e dei Comitati Autonomi di Trento e Bolzano. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.200 le persone che invaderanno festosamente i 14 comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Umbria per l’occasione: Assisi, Cannara, Castel Giorgio, Corciano, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Massa Martana, Nocera Umbra, Orvieto, Perugia, Spello e Terni. 130 le gare in programma nei 14 palazzetti, 16 le strutture alberghiere che ospiteranno tutte le delegazioni d’Italia. I gironi di qualificazione si disputeranno il 22, 23 e 24 aprile con 34 partite al giorno. Dopo il giorno di riposo del 25 aprile, che coinciderà con la visita ad Assisi per tutte le rappresentative, si riprenderà giovedì 26 con i Quarti di finale, venerdì 27 con le semifinali e sabato 28 aprile con le finali.

Tutta la comunicazione del 57° Torneo delle Regioni calcio a 11 sarà orientata al coinvolgimento del pubblico più vasto possibile con l’obiettivo di offrire un’esperienza di interazione personalizzata e ricca di contenuti.

Web e social network giocheranno un ruolo fondamentale: su facebook.com/LegaDilettanti gli utenti troveranno news, programma e risultati delle partite oltre agli album con le foto più belle; su twitter.com/@LegaDilettanti #tdr2018 sarà possibile seguire tutto l’evento mixando i contenuti degli utenti con quelli ufficiali della manifestazione, mentre su instagram.com/legadilettanti troveranno ampio spazio le foto ed i video più suggestivi.

Grazie a Goalshouter, l’applicazione per i live delle partite, usata da centinaia di squadre di tutta Italia, sarà possibile seguire le dirette dei match con la possibilità di ricevere notifiche sul proprio cellulari ma anche di votare i migliori in campo. Al loro fianco il portale dedicato torneodelleregioni.lnd.it sarà il punto di riferimento per tutti i contenuti provenienti dai campi di gioco e per gli approfondimenti.

L’esperienza “live” sarà favorita dall’ingresso gratuito a tutti gli impianti che ospiteranno le 139 gare in programma e dalla trasmissione in diretta streaming di 52 match su diverse piattaforme web, alcune delle quali sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Una trasmissione serale, sempre in streaming, manderà in onda gli highlights della giornata, facendo una panoramica dettagliata della competizione e degli avvenimenti più importanti del Torneo.

Per il Molise un compito molto arduo in quanto la composizione del girone E, in seguito al sorteggio prevederà il confronto, a partire dal 22 aprile 2018, con il CPA Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia; ma questo non toglie che la nostra Rappresentative anche in questa edizione sarà protagonista.

“Siamo giunti anche quest’anno al consueto appuntamento con il Torneo delle Regioni, il 57°, dedicato al Futsal. Il Torneo delle Regioni è sempre una manifestazione che desta grande interesse sia per la vetrina a livello nazionale, che mette in mostra tanti calciatori, sia per quello spirito di aggregazione che rappresenta senz’altro il motivo dominante. La location nella bellissima cornice della provincia di Perugia è di grande suggestione e sono convinto che l’organizzazione sarà all’altezza delle aspettative come d’altronde ha già dimostrato nelle precedenti occasioni; pertanto al presidente Luigi Repace vanno i miei migliori auguri per un’ottima riuscita. Un saluto e un in bocca al lupo a tutto lo staff tecnico e ai calciatori della nostra Rappresentativa, indiscussi protagonisti, che sicuramente daranno il massimo in campo ma soprattutto sapranno far emergere quei valori umani che sono sostanza per i nostri giovani “Guerrieri Sanniti”.

Queste le parole del Presidente della LND CR MOLISE Piero Di Cristinzi alla vigilia della partenza della selezione del Comitato Regionale Molise. Durante l’evento dilettantistico – sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della LND CR MOLISE vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 57° appuntamento con il Torneo delle Regioni dedicato al calcio giovanile.