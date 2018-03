Nasce il Comitato Molise Pro-Venezuela

I volontari dell’Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” hanno dato vita al Comitato Molise Pro-Venezuela insieme a persone rientrate nei loro comuni di origine a causa della drammatica crisi umanitaria e insieme a rappresentanti delle Federazioni, Associazioni e personalità molisane residenti a Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, Guaraca e altre località venezuelane.

Il Comitato Molise Pro – Venezuela ha stretto accordi con la Fondazione Abruzzo Solidale, Con l’Associazione ALI Italia (Associazione Latinoamericana in Italia), e con Associazioni che operano nel Lazio, in Venezuela e in Molise, per ampliare una Rete di solidarietà capace di intervenire in soccorso della popolazione venezuelana e capace di unire gli oriundi italiani rientrati nella comunità d’origine delle proprie famiglie.

Il Comitato Molise Pro-Venezuela:

1. unisce le persone, aiuta a accedere e scambiare informazioni in tempo reale con la propria pagina facebook, Comitato Molise Pro Venezuela, con un gruppo Whatsapp, mail e contatti telefonici;

2. crea un clima di fiducia, di sensibilità e di attenzione verso i problemi della popolazione venezuelana e nei confronti di chi è rientrato;

3. promuove azioni mirate su casi umanitari gravi riferiti a malattie, povertà estrema e rischio per l’incolumità e la sicurezza personale;

4. agevola il reinserimento in Molise di italo-venezuelani che tornano e arrivano per la prima volta nelle comunità d’origine della propria famiglia;

5. si adopera per non lasciare sole le persone al cospetto di un dramma umanitario di queste proporzioni e agisce per richiamare l’attenzione delle forze sociali, delle associazioni culturali, di patronati, delle organizzazioni territoriali e dei cittadini.

Tra le iniziative promosse c’è l’aiuto a ricercare degli alloggi a basso costo nei nostri comuni, a far riconoscere in tempi celeri la cittadinanza italiana, i titoli di studio, le abilitazioni professionali e il riconoscimento delle patenti, l’assegnazione del medico di base e l’iscrizione nelle scuole per alunni e studenti.

Per chi intende mettersi in contatto per ricevere informazioni anche sulle iniziative di solidarietà intraprese ci si può rivolgere ai seguenti recapiti:

Comitato Molise Pro – Venezuela: moliseprovenezuela2017@gmail.com

Associazione Tedeschi: associazionetedeschi@gmail.com

Per chi intende aderire all’azione tesa a favorire il rientro di una famiglia in difficoltà originaria di Toro, con due bimbe di 3 e 5 anni, comunichiamo che è stato aperto un conto per le donazioni volontarie presso l’Agenzia “Molise Viaggi” in Viale Elena a Campobasso.