Neve e gelo, a Venafro le temperature sono scese fino a -3 gradi

VENAFRO – È spuntato il sole in Molise dopo una notte gelida, con temperature che a Campobasso hanno raggiunto i dieci gradi sotto zero. Le scuole rimangono chiuse in gran parte dei Comuni. L’ondata di maltempo fa registrare un piccolo record nella piana di Venafro, dove le temperature sono scese fino a -3 gradi. Data l’eccezionalità della situazione, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole anche per oggi.

Il record del freddo si è però registrato in località Monteverde di Vinchiaturo con -13,6 gradi. A Capracotta (Isernia) la temperatura è scesa a 12 gradi sotto lo zero, mentre nella stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo, si sono toccati i -10 gradi.

Le strade sono tutte percorribili in Alto Molise e, nonostante la neve sia diventata una lastra di ghiaccio, non si segnalano contrade o zone periferiche isolate nei comuni montani. In azione costantemente i mezzi spargisale della Provincia per combattere contro l’insidia maggiore per gli automobilisti.