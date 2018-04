No Hub a Termoli, flash mob per il mare in programma l’8 aprile

TERMOLI – “Appello alla mobilitazione contro la destinazione dell’Adriatico ad uno sviluppo petrolifero. Che il nuovo Governatore si opponga alla deriva verso gli idrocarburi, ci sono le nuove tecnologie e bisogna guardare al futuro”. Lo ha detto a Termoli, in una conferenza stampa del Coordinamento Trivelle Zero del Molise, Augusto De Sanctis del Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo.

Riparte anche in Molise, da Termoli, la lotta contro le trivellazioni, con un “flash mob per il mare” in programma domenica 8 aprile, alle 17.30, in Piazza Monumento.

L’iniziativa, coordinata tra associazioni e movimento di 6 regioni d’Italia, rappresenta la risposta del popolo del “no” alle trivelle alla sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso delle Regioni Puglia e Abruzzo contro il decreto di valutazione di impatto ambientale favorevole rilasciato dal Ministero dell’Ambiente alla società Spectrum Geo, azienda che ha richiesto di poter effettuare prospezioni in mare tra Rimini e il Canale d’Otranto.