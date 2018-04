Pasquetta sicura a Isernia: il bilancio del Reparto Carabinieri Biodiversità

ISERNIA – Il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia è stato impegnato in operazioni di pattugliamento, controllo del territorio e vigilanza nell’operazione denominata “Pasquetta Sicura” volte a garantire sicurezza ed incolumità dei numerosi visitatori ed escursionisti che, approfittando delle favorevoli condizioni meteo-climatiche, hanno scelto le Riserve Naturali dello Stato della provincia di Isernia per le tradizionali gite “fuori porta” delle festività Pasquali ed in particolare per la giornata del Lunedì dell’Angelo.

Il piano operativo, predisposto e coordinato dal Comandante del Reparto, ha mobilitato uomini e mezzi dei Carabinieri Forestali all’interno delle Riserve Naturali Orientate di Pesche, Montedimezzo e Collemeluccio, quest’ultime anche Riserve MaB, in attività di vigilanza delle aree di pubblico accesso e di controllo della rete sentieristica, le aree museali e il recinto faunistico.

L’impegno profuso dal personale dell’Arma ha garantito un sereno svolgimento della giornata di festa in tutte le Riserve Naturali gestite dal Reparto.

Il Comandante ed il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia nel rinnovare gli auguri per le trascorse festività a quanti hanno scelto le Riserve Naturali dello Stato della provincia di Isernia come meta di escursioni, visite e semplici passeggiate, invitano tutti i cittadini a collaborare anche in futuro per una fruizione sostenibile e consapevole dell’inestimabile patrimonio naturale della Regione Molise e della Nazione.