Potere al Popolo: “Il Molise è senza una legge urbanistica”

TERMOLI – “Urge la legge urbanistica regionale che salvaguardi il territorio. Siamo l’unica regione in Italia a non averla così come il regolamento sul referendum regionale”. Lo ha denunciato a Termoli in una conferenza stampa Luigi Vitulli, esponente del Coordinamento “No Tunnel” e candidato alla Camera dei Deputati con Potere al Popolo.

“In Molise i primi fondi europei sono stati dati a pioggia – ha aggiunto – Bisogna costituire una commissione istituzionale di controllo sui nuovi fondi europei: 2014-2020. La Regione Molise ha predisposto dei Piani su cui la popolazione molisana non ha nessun tipo di controllo sul loro utilizzo. Noi vigileremo”.

Intanto a Campobasso, dopo il 4 marzo, il movimento politico ha annunciato l’apertura in via Montegrappa di un ambulatorio popolare dove sarà possibile effettuare visite mediche gratuite e ottenere dei farmaci a sostegno di famiglie meno abbienti”.