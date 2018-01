Il “Rally per l’Italia” di Luigi Di Maio fa tappa in Molise: il programma

CAMPOBASSO – Il “Rally per l’Italia” di Luigi Di Maio, candidato premier alle prossime politiche per il Movimento 5 Stelle, farà tappa in Molise lunedì 22 gennaio: il programma prevede visite a Termoli, Campochiaro e Isernia.

Di Maio sarà a Termoli alle ore 11 per incontrare le associazione di categoria parlando di impresa; alle ore 15,30 si sposterà a Campochiaro, dove incontrerà le start up e visiterà le aziende della zona industriale. Infine, alle ore 18, sarà a Isernia per confrontarsi con i cittadini sul tema del lavoro.