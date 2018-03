Seminario PON al Liceo Romita di Campobasso il 7 marzo

CAMPOBASSO – L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso, su disposizione dell’Autorità di Gestione del PON ‘Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020’ del MIUR e in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, organizza un evento rivolto alle Scuole della Regione, a supporto della Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Nazionale.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, com’è noto, è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

In particolare, per la Programmazione 2014-2020, gli interventi sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione e l’adeguamento di laboratori, attrezzature digitali per la Scuola e per interventi di edilizia.

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio nazionale.

Il primo seminario della Regione Molise si svolgerà a Campobasso il 07 marzo 2018, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “A. Romita” Via Facchinetti, ed ha lo scopo di far conoscere in modo capillare a tutte le scuole della Regione le modalità di attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione) e per condividere le finalità, gli obiettivi, le modalità di attuazione e gestione dei progetti, dei controlli e degli aspetti amministrativo contabili.

L’evento in questione sarà articolato in una giornata, dalle ore 8:30 alle ore 16:00.

All’incontro prenderanno parte relatori incaricati direttamente dal MIUR – Direzione Generale Fondi Strutturali per l’Istruzione e innovazione digitale: l’Avv. Marco Casagrande, Dott.ssa Enrica Della Gala, Dott.ssa Emanuela Macchiarolo, Dott.ssa Maria Onetti Muda, Prof.ssa Claudia Saccone, Dott. Giuseppe Zilli. È, inoltre, prevista la presenza del Dirigente titolare dell’U.S.R. del Molise Dott.ssa Anna Paola Sabatini e dei referenti dello stesso Ufficio, nonché, dei Dirigenti Scolatici delle scuole promotrici del progetto “Snodi di comunicazione”.

Al seminario parteciperanno circa 200 persone, tra Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti e non docenti che operano quotidianamente con i progetti Pon.