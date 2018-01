Seminario sulla crisi umanitaria in Venezuela il 9 febbraio 2018

Si svolgerà presso l’Università degli Studi di Chieti in Abruzzo

CHIETI – I volontari dell’Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” Onlus insieme al Comitato Molise Pro Venezuela comunicano che il 9 febbraio alle ore 15.30 si terrà presso l’Università degli Studi di Chieti un seminario sulla crisi umanitaria in Venezuela in cui interverranno Antonello Canzano, Professore di Sociologia delle Relazioni Internazionali, Barbara Schiavulli, Giornalista-Reporter di guerra, Francisco Valencia, Direttore Codevida-Venezuela, Marisol Dieguez, Presidente del Programma di Aiuti Umanitari per il Venezuela – USA, proveniente da Miami (Florida).

Nella circostanza oltre a seguire i lavori e assumere le proposte operative che saranno avanzate per intervenire in soccorso della popolazione venezuelana e dell’ampia comunità italiana, abruzzese e molisana che vive in un Paese stremato da fame, carestia, epidemia e violenze, il Comitato Molise Pro Venezuela verificherà come e attraverso quali canali umanitari è più sicuro spedire, con la massima urgenza, pacchi di medicinali da distribuire a corregionali malati e a rischio per l’impossibilità di procurarsi antibiotici e farmaci salvavita.

I volontari dell’Associazione Padre Giuseppe Tedeschi che hanno promosso il Comitato Pro Venezuela ringraziano le Amministrazioni Comunali, i Piani Sociali di Zona, i Patronati, gli sportelli sociali delle CARITAS e le Associazioni Umanitarie per il loro impegno a tutela delle tante persone rientrate nell’ultimo anno in regione per mettersi in salvo e ricostruirsi, pur tra mille difficoltà, una prospettiva di vita e un futuro più sicuro.