Strade, la giunta regionale finanzia la Capracotta-Castel del Giudice

CAPRACOTTA – “Ancora una buona notizia per la nostra comunità e per l’intero comprensorio: la giunta regionale ha finanziato gli interventi necessari per migliorare un tratto stradale importante che collega Capracotta alla Fondo Valle del Sangro, la strada provinciale Istonio-Sangrina”. Ne dà notizia il sindaco di Capracotta, Candido Paglione (foto).

“Nelle scorse settimane, nel commentare positivamente i finanziamenti ottenuti per il miglioramento delle strade provinciali per Agnone e Staffoli, avevamo detto che il collegamento di Capracotta a quella importante arteria stradale diventava un obiettivo ormai non più rinviabile. Soprattutto dopo che, la scorsa settimana, sono stati ufficialmente consegnati i lavori – attesi da decenni – per il completamento della stessa Fondo Valle del Sangro. In questo modo, è evidente che potremo migliorare decisamente i nostri collegamenti alla A14 oltre a raggiungere più facilmente l’importante area produttiva di Castel del Giudice”.

Per questo motivo, Paglione ringrazia “il presidente Frattura e il governo regionale. Anche perché queste decisioni sono sintomo di sensibilità e di attenzione verso quello che in fondo è il comune simbolo della montagna e delle aree interne del Molise. Con questo importante intervento potremo sicuramente guardare al futuro con maggiore serenità, perché sarà reso più effettivo il diritto alla mobilità di cui tutti i cittadini devono poter godere appieno. Il tratto interessato è oltretutto il più “sicuro” in termini meteorologici, perché meno esposto e, quindi, più riparato dalle bufere di neve”.