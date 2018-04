Tajani in Molise, sarà a Isernia e Campobasso per la presentazione della lista di Forza Italia

CAMPOBASSO – Ufficializzato il programma della visita in Molise del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in programma sabato 7 aprile. Alle 15 sarà a Isernia per una visita istituzionale al Comune dove incontrerà il sindaco e le autorità locali.

Alle 16 sarà alla sala conferenze del Museo Paleolitico in località “La Pineta”. Saranno presenti amministratori e rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, per un dibattito in materia di programmazione europea 2014-2020 e sviluppo del Meridione.

Alle 18 l’arrivo a Campobasso, al Centrum palace, in occasione della presentazione della lista di Forza Italia e dei candidati alla carica di consigliere regionale alla presenza del candidato presidente Donato Toma.