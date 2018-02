Termoli, processionaria del pino: le nuove disposizioni

TERMOLI – Torna il periodo della lotta alla Processionaria del Pino, lepidottero che costituisce una minaccia per la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali a causa dei peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli che costituiscono i nidi) fortemente urticanti.

Pertanto si ricorda l’ordinanza n.147 dell’8 agosto 2016 in cui si ordina a tutti i proprietari di aree verdi e gli amministratori di condominio che hanno in gestione aree verdi in cui si trovano pini, cedri o larici, di eseguire tutte le verifiche e le azioni necessarie rispettando le modalità e le tempistiche indicate dal servizio Fitosanitario della Regione Molise, tra queste:

1- Nei mesi da ottobre a marzo si dovrà procedere con la raccolta dei nidi e la loro distruzione tramite bruciatura. Per questo tipo di intervento si raccomanda agli operatori di munirsi di opportune protezioni (mascherine, guanti e occhiali) per non entrare in contatto con i peli urticanti;

2- Nei mesi estivi si consiglia l’asportazione dei vecchi nidi vuoti perché contengono comunque peli urticanti;

3- Nel mese di giugno si raccomanda l’utilizzo di trappole a feromoni per la cattura massale;

4- Nel mese di settembre, quando le larve sono prive di peli urticanti, i nidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestane possono essere trattate con bioinsetticidi.

L’ordinanza specifica anche che le spese per gli interventi sono a carico dei proprietari interessati e che la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalle norme vigenti.