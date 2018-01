Tradizioni Amiche: domani canto tradizionale a Montefalcone e Roccavivara

MONTEFALCONE NEL SANNIO – Domani 5 Gennaio alle ore 15:00, in occasione del canto tradizionale della Pasquetta, il Gruppo Folk Canoro Musicale Tradizioni Amiche di Termoli, guidato dal maestro Giuseppe Piccirilli, allieterà con canti, gli anziani della casa di riposo “Casa di Carità” di Montefalcone nel Sannio, gestita dalla Sorelle Francescane della Carità.

Successivamente, alle ore 17:30 il gruppo raggiungerà la Parrocchia San Michele Arcangelo di Roccavivara per l’esecuzione di brani tradizionali ed in conclusione l’esibizione terminerà in Piazza Portella. Il gruppo Tradizioni Amiche rende liete serate tra amici, feste di compleanno, feste di piazza, serenate per le spose e Rievocazione dei Canti Tradizionali de: La Pasquetta, S. Antonio e S. Sebastiano.