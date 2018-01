Un disegnatore Bonelli è molisano: Antonio Sarchione sugli scudi

TERMOLI – Sugli scudi il fumettista Antonio Sarchione, nato il 20 Giugno 1969 a Termoli, dove attualmente vive. Questo artista rappresenta un vero e proprio orgoglio per il Molise in quanto è disegnatore di Hammer, Dragonero e Sette Pistoleri.

Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Le sue prime esperienze professionali consistono in collaborazioni con la Star Comics, per cui nel Marzo 1996 è l’autore dei disegni del numero 10 di Hammer. Co-creatore di Samuel Sand.

Dopo alcuni anni come docente alla Accademia del Fumetto di Pescara, nel 2002 parte per Angoulême, in Francia, dove disegna per le case editrici Soleil (Fédération) e Delcourt (C.O.P.S.). Sempre per Delcourt pubblica nel 2010 il quinto volume di Le casse: Gold Rush – Yukon 1899…, nel 2012 il quattordicesimo volume della collana Sept intitolato Sept Pistoleros e nel 2014 il quarto volume di Les 7 merveilles (4. Le Temple d’Artémis – 356 av. J.-C.) dedicato al Tempio di Artemide. Dal 2016 disegna Dragonero per Sergio Bonelli Editore.