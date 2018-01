V Memorial Nicola e Cinzia Di Nezza, al via il concorso letterario

ISERNIA – Il Lions Club di Isernia presenta, per il V anno consecutivo, il Memorial Nicola e Cinzia Di Nezza, concorso letterario per silloge e racconti inediti, aventi a tema “Ovunque io abiti con te, è casa”. Possono partecipare alle varie sezioni, autori giovani e adulti italiani e stranieri. Ciascuna opera dovrà essere inviata entro la data del 24 marzo 2018.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 maggio 2018, a Isernia, e vedrà la presenza dei 10 finalisti di ogni sezione. La partecipazione è gratuita, ma si richiede l’acquisto di una copia dell’Antologia da parte degli autori dei testi, raccolti in volume, a sostegno di iniziative a scopo benefico, promosse dal Lions Club di Isernia.

SCHEDA DEL CONCORSO:

V Memorial “Nicola e Cinzia Di Nezza” – per silloge e racconto inediti

Ovunque io abiti con te, è casa.

Il tema dei rapporti e delle relazioni affettive, della lontananza e della vicinanza come “dimensione” dell’essere di ognuno, del trovarsi e ritrovarsi in ogni spazio fisico e della mente. L’abitare per abitarsi nel tempo.

PREMESSA

Nicola Di Nezza, stimato preside e socio fondatore nel 1962 del LIONS CLUB ISERNIA, ha rivestito per un cinquantennio ruoli cardine nella vita associativa del Club a livello distrettuale e nazionale. La figlia Cinzia Di Nezza, docente scomparsa prematuramente, è stata anch’ella presidente del LEOCLUB ISERNIA. Entrambi, quali educatori e formatori, hanno fatto del codice etico lionistico il proprio punto di forza e modello da proporre in particolare alle giovani generazioni.

REGOLAMENTO

1. Il Memorial è riservato ad autori italiani e stranieri e prevede quattro sezioni aventi a tema “Ovunque io abiti con te, è casa.”

SEZIONE A: silloge Adulti (max 5 poesie, in italiano o lingua straniera con traduzione a fronte, senza limite di versi)

SEZIONE B: racconto Adulti (max 2000 parole)

SEZIONE C: silloge Giovani (età 14-25 anni) (max 5 poesie, in italiano o lingua straniera con traduzione a fronte, senza limite di versi)

SEZIONE D: racconto Giovani (età 14-25 anni) (max 2000 parole).

1a. La Giuria si riserva di accogliere fuori concorso poesie e racconti anche di bambini di età inferiore ai 14 anni, cui – se meritevoli – si destineranno attestati di merito.

2. Adulti e Giovani possono partecipare ad entrambe le sezioni loro riservate.

3. Ciascuna opera dovrà essere inviata rigorosamente in formato Word (carattere Times New Roman, dimensione 12) all’indirizzo di posta elettronica celestemeo@hotmail ed entro la data del 24 marzo 2018, avendo cura di riportare in calce:

– Segreteria del Premio – V Memorial “Nicola e Cinzia Di Nezza”

– SEZIONE/SEZIONI per le quali si partecipa

– Nome e cognome dell’autore, data di nascita, domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail.

– Dichiarazione di autenticità e di proprietà dell’opera/delle opere inviate.

4. Silloge e racconto dovranno essere inediti, anche se premiati in altri concorsi. Il che dovrà debitamente essere dichiarato.

4a. Ogni opera partecipante sarà consegnata a ciascun giurato in forma anonima e così letta e valutata.

5. La partecipazione al Memorial è gratuita, ma si richiede acquisto di copia dell’Antologia da parte degli autori dei testi accolti in volume a sostegno di iniziative a scopo benefico promosse dal Lions Club di Isernia.

6. La Giuria, composta da nomi noti di poeti e scrittori nazionali, sarà resa nota nel corso della Cerimonia di Premiazione.

6a. Una rosa di 10 finalisti per ogni Sezione prenderà parte alla Cerimonia di Premiazione, al termine della quale saranno proclamati i primi tre classificati per ciascuna Sezione.

6b. I vincitori dovranno ritirare personalmente il proprio premio; in caso contrario, lo stesso non potrà essere assegnato.

6c. Attestati, diplomi di merito e menzioni speciali saranno attribuiti ai partecipanti, con particolare riguardo alla sezione Giovani.

7. PREMI PER LE SEZIONI A e C

PRIMO PREMIO: Trofeo, pergamena e copia dell’Antologia + ospitalità per una notte nella Città di Isernia

SECONDO PREMIO: Pergamena e copia dell’Antologia

TERZO PREMIO: Pergamena e copia dell’Antologia

PREMI PER LE SEZIONI B e D

PRIMO PREMIO: Trofeo, pergamena e copia dell’Antologia + ospitalità per una notte nella Città di Isernia

SECONDO PREMIO: Pergamena + copia dell’Antologia

TERZO PREMIO: Pergamena + copia dell’Antologia

8. La Cerimonia di Premiazione avrà luogo ad Isernia il 26 maggio 2018 alle ore 16,30 (sede da comunicare).

9. Poeti e scrittori finalisti e segnalati saranno avvisati ed invitati telefonicamente e via mail a partecipare alla Cerimonia di Premiazione.