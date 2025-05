1° Premio Nazionale Letterario e Giornalistico “Pasolini” a Venafro

VENAFRO – L’Associazione Dioghenes APS – Antimafie e Antiusura è lieta di annunciare la prima edizione del Premio Nazionale Letterario e Giornalistico “Pier Paolo Pasolini”, dedicato alla memoria e all’eredità civile, culturale e politica di uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano.

Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare opere di narrativa, saggistica e inchieste giornalistiche che si distinguano per originalità, coraggio intellettuale e profondità analitica. Due le sezioni previste: Letteraria (opere pubblicate nel 2024) e Giornalistica (inchieste pubblicate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025). La partecipazione è aperta ad autori e giornalisti di qualsiasi età e nazionalità.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 18 luglio 2025. I lavori saranno esaminati da una giuria composta da personalità del mondo della cultura, del giornalismo e della critica. I vincitori riceveranno premi in denaro e riconoscimenti speciali, tra cui le menzioni “Salvador Allende” (per le opere sui diritti umani e la giustizia sociale) e “Joe Marrazzo” (per le inchieste contro le mafie e in difesa della libertà d’informazione).

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 11 settembre 2025 a Venafro (IS), presso la storica Palazzina Liberty, in una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e all’impegno civile.

Il bando completo è disponibile al link: https://www.dioghenesaps.com/premio-nazionale-letterario-giornalistico-pier-paolo-pasolini/