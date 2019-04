58′ Torneo delle Regioni, i risultati del Molise nella 2° giornata

Si concludono con due pareggi per i Giovanissimi e gli Allievi del C.R. Molise, la seconda giornata di gare positive per le selezioni del C.R. Molise

Chiudono con un pareggio i Giovanissimi di Oriente la prima del TDR contro il C.R. Puglia. Decisivo il match in programma il 15 aprile 2019 contro il C.P.A. Bolzano. Seconda partita per il C.R. Molise contro il C.R. Puglia. La selezione di Mister Caruso chiude il match con un pareggio. Grande prestazione per la rosa di Caruso che si giocherà il tutto per tutto contro il Bolzano per realizzare il sogno dei Quarti di Finale. Al Comunale di Carpineto Romano la Puglia si aggiudica una battaglia contro il Molise molto tesa sin dai primi minuti. ll risultato finale di 3-0 premia i ragazzi del tecnico Tavarilli che hanno dominato e fatto la differenza. Andiamo a vedere nel dettaglio come è andate per le tre categorie impegnate nel torneo.

GIOVANISSIMI

Al Comunale di Carpineto Romano Puglia e Molise danno vita ad un match interessante e dinamico, soprattutto nella seconda parte di gara. Il risultato finale di 1-1 tiene aperte le sorti della Rappresentativa Giovanissimi Molise. Prima decade di gioco con le due formazioni ben equilibrate in un match importantissimo per il percorso delle selezioni alla competizione più importante del circuito dilettantistico. Ci prova il Molise con una punizione a suo favore. A battere è il difensore Colombo ma la sfera non coglie impreparato il numero uno pugliese. Ottima la perfomance della retroguardia di Mister Maestripieri che blocca sul nascere le iniziative e le idee offensive della punta Scassella. Una buona occasione arriva per il Molise al 18 a battere è Colombo ma il pallone è centrale…. Nessuna paura per Corallo. Risponde la Puglia con De Michele riceve sull’assist di Scanzano ma la sfera becca in pieno il legno. La svolta per la selezione pugliese di Mister Dalena arriva al 29’ del primo tempo. Calcio d’angolo a ricevere sul primo palo è Cascella, la palla rimbalza davanti a portiere Tipurlea ma i pugni non sono sufficienti ad evitare la prima rete dell’ attaccante pugliese. Risposta del Molise al 32′ con una punizione a favore degli undici di Maestripieri e Patriarca. La potente sfera alta ben calciata da Fraraccio si incasella perfettamente alla destra del portiere che resta inerme davanti al gol che riapre il match e le speranze per la corsa dell’U15 molisana al TdR 2019.. Selezioni negli spogliatoi con il risultato di 1-1.

Riprende il match con le due squadre a caccia del bottino. Primissimi minuti e primo lancio di Cascella risponde bene portier Tripulea (degne di nota le sue perfomances) che riceve la palla senza problemi. Ancora Puglia al 6’ minuto dialogo in area Petrignani e De Michele ha la meglio il primo che sferza un potente tiro su Tripulea che con maestria mette in sicurezza la sfera bollente. Non si arrende la Puglia e al 12’ Scanzano tira sul palo destro ma il portier Tripulea, protagonista del match, chiude il cerchio con un’altra bellissima prodezza. Il Molise tiene a testa ad una Puglia molto agguerrita in area che i ripresenta al 26’ su un calcio d’angolo alla destra del portiere. A ricevere sul palo è Cascella ma davanti a lui respinge con i pugni il portiere dell’A.S.D. Real Guglionesi. Sul finale la risposta del Molise con la punizione dalla distanza di Colombo ma la sfera alta si dirige sopra la rete.Sul calare del cronometro entrambe le squadre provano a trovare lo spunto vincente ma le difese neutralizzano ogni pericolo. Al triplice fischio del signor Battista della sezione di Matera il risultato termina con un pareggio. TdR ancora aperto per la selezione di Maestripieri e Patriarca. il 15 aprile gara decisiva contro il Bolzano per delineare il futuro dell’U15 Molise al TdR 2019.

“Sono orgoglioso della rosa che io e Patriarca abbiamo a disposizione che sta dando il massimo. Il sipario è ancora aperto per noi. Il 15 aprile contro il Bolzano dovremmo dare tutto nei stessi al fine di portare a casa una qualificazione possibile. Un grande grazie al selezionatore Oriente assente per problemi di salute, per il lavoro egregio che ha fatto con i ragazzi confezionando una selezione degna di nota che sta facendo la differenza in questo percorso targato TdR”. Queste le parole di Mister Maestripieri al termine del match.

TABELLINO

PUGLIA – MOLISE 1-1

Puglia: Corallo, Fioretti, Lambiase, Sfrecola, Dachille, Riefolo, Lorusso (47’st De Tullio) Petrignani, Scanzano, Cascella, De Michele. A disp.: Caputo, Ardito, Graziano, Montrone, Cavorsi, Nestola, De Tullio, Balducci, Saponaro. All. Dalena Paolo

Molise: Tipurlea, Pinto, Colantuono,Salvatore, Colombo, Del Bianco (Vasile 52′), Ciocca (61’), Sciarretta, Ercolano (Colagrossi 42’), Lombari (Giordano 47′), Fraraccio

A disp.: Todisco, D’Angelo, Mastrangelo, Russo, Colagrossi, Ruggiero, Aufiero Vasile, Giordano. All: Marco Maestripieri. All. in seconda: Vittorio Patriarca

Reti: 29’ Cascella (P), 32’ Fraraccio (M)

Arbitro: Battista della sezione di Latina

Note: 200 persone presenti in tribuna.

ALLIEVI

Intenso match e bellissimo spettacolo al Comunale di Carpineto Romano. Il Molise tiene testa ad un avversario forte e affronta a muso duro un match che si conclude con un il 2-2 finale. Qualificazione alle porte per il Molise ma la vittoria è indispensabile per l’accesso ai Quarti di Finale. Primi minuti con le due formazioni ben posizionate in campo. Ottima la trama di gioco proposta. Opportunità che arriva per il Molise al 7’ minuto del cronometro. A servire Salladina è Iannetta bellissimo cross sull’attaccante della pol. S.S. Pietro e Paolo ma il tiro poco preciso scaraventa la palla al di fuori del palo destro. Risponde la Puglia con la sua prima occasione grazie ad un calcio di punizione al 23’. A battere dal limite dell’area è capitan Dinoia. Il tiro alto e potente finisce nel sacco alla destra di portier Scassera che non riesce a bloccare il vantaggio. Risponde il Molise con una punizione a suo favore la palla però è troppo alta e si spegne sopra la rete. Continua il Molise a fare la differenza ma le idee offensive non colgono impreparata la retroguardia pugliese. La stessa vuole chiudere in sicurezza la prima parte del match ma le azioni poco incisive vengono arrestate da una difesa rialzatasi benissimo dopo il primo colpo.

Secondo tempo che porta bene alla selezione di Mister Caruso che riprende con la giusta grinta trovando la rete al 43’ grazie ad un vibrante assist di Miranda dell’A.S.D. Tre Pini Matese a servizio del brillante attaccante dell’A.S.D Acli Campobasso e Campodipietra Arco, che si fa trovare sul palo alla sx del portiere e centra il goal della riapertura dei conti. La Puglia non ci sta e risponde dopo pochi minuti al 47’. Parata uno contro uno del portiere che respinge con i pugni. A cogliere l’attimo al volo è Mercurio il quale con un tiro forte e potente batte in altezza il portiere dell’ A.S.D. F.W.P. Matese Scasserra. Dopo pochi minuti, risponde Barbieri e libero in area lancia una palla potente ma troppo centrale che non coglie impreparato portier Liso. Al 70′ il direttore di gara fischia un’irregolarità nell’area di rigore ed è il Molise ad avere la chance per recuperare. Iannetta s’incarica, per la terza volta nel TdR, della battuta e insacca con lucidità e astuzia alle spalle dell’estremo difensore che intuisce ma senza riuscire a respingere. Minuti tesi e vibranti sul fine gara, ma poco determinati per le due selezioni a caccia del terzo goal sperato ma non concretizzato. Si chiude così un match con il risultato di 2-2. Molise a quota quattro con il Bolzano. In programma il 15 aprile il match della verità contro la selezione dell’Alto Adige al Comunale di Valmontone.

“Una partita difficile dove giocavamo contro una squadra forte che è andata in vantaggio. Noi abbiamo avuto la giusta concentrazione e determinazione per affrontare nel modo giusto questo importantissimo match. Importante pareggio quello di oggi, ma è troppo presto per cantare vittoria. Ci aspetta una partita chiave contro il Bolzano per aprire la possibilità e realizzare un sogno chiamato qualificazione”. Queste le parole di Mister Caruso al termine del match contro la Puglia.

TABELLINO

PUGLIA-MOLISE 2-2

Puglia: Lisa, Stefanchi, Pinto, Dinoia (Rosato 75’), Daleno, De Lucia Mercurio, Prudente, Iaia (Conversano 76’), Pacucci, Chirivi (Atif 61’). Allenatore: Del Vecchio Salvatore. A disp: Amodio, Cordola, Basile, Inchingolo, Tricarico, Mariani, Rosato, Conversano, Atif.

Molise: Scasserra, Aletta, Luisi, Fruscella, Arco (Russo 74’), Barbieri, Iannetta, Rossi, Salladina, Barile, Miranda. A disp.: Recchia, Palumbo, Calò, Forgione, De Luca, Maione, Cianitto, Russo, Di Tella. Allenatore: Caruso

Reti: 23’ Dinoia (P), 43’ Arco (M), 49’ Mercurio (P), 70’ (R) Iannetta (M)

Arbitro: Bauco della sez. di Frosinone

Note: 200 persone presenti in tribuna.

JUNIORES

Pronti via e Barrasso ci prova con una conclusione che però Spadone controlla con sicurezza. Primissimi minuti di lancetta e penalty a favore della selezione pugliese A battere da dischetto all’11’ è Ingredda potente tiro che lascia a bocca asciutta portier Spadone. La Puglia mantiene bene il gioco davanti ad un Molise che ancora non è in partita. A concretizzare la seconda rete per la Puglia è Barraso al 17’ grazie al dialogo in area con capitan Ingredda che gli serve una preziosissima e precisa palla. Risponde prontamente l’attaccante e con un lancio alto e intenso batte l’estremo del Molise. Poco propositivo il Molise in attacco e debole in difesa al cospetto di una Puglia ben determinata. Cerca di arrestare la vivacità della Puglia la selezione di Di Rienzo con Fatone che non calcola bene lo specchio della porta. Sfiora il legno e dirige la sfera sopra la rete. La Puglia risponde al 37’. Lancio a favore di Ingredda che riesce a trovare spazio in area e dirige una vibrante palla alla sinistra di Spadone che in due tempi evita il pericolo. La Puglia continua ad avvolgere in Molise in difesa e al 43’ cala il suo tris. Sempre Barredda riceve in area e con una potente sciabolata chiude nel sacco la sua doppietta. Cerca sul finale del primo tempo il goal della bandiera il Molise che però non arriva. Angolo per la Juniores molisana risponde con la testa Bianchi ma il colpo è troppo debole e non trova impreparato l’imbattuto De Santis.

Cambia le carte in tavola Mister Di Rienzo nella seconda frazione di gioco per cercare di recuperare e salvare il match. L’entusiasmo dei neo entrati non è sufficiente a fare la differenza. Al 55’ ci prova Di Falco in piena area di rigore ma il tiro troppo centrale non spaventa De Santis che chiude senza problemi. La Puglia continua la goleada e al 59’ incasella la quarta rete. Seerie di rimpalli in area ha la meglio il bravo Capitan Ingredda che buca la rete con un bellissimo pallonetto traversa-linea interna e rete. Le poche azioni irrilevanti sul fine gara portano al triplice fischio finale che chiude il match con il risultato di 4-0 per la Juniores del C.R. Puglia.

In programma il 15 aprile 2019 la terza gara contro il Bolzano al Comunale di Valmontone.

TABELLINO

PUGLIA-MOLISE 4-0

PUGLIA: De Santis, Muciaccia, Losacco, Daugenti,Maselli, Lobjanidze, Ingredda, Santoro, Lucatelli, Ismael, Barrasso. All. Tavarili. A disp: Capossele, Touray, Giaracuni, Lamacchia, Lavacca, Andriani, Lorenzo, Serino,

MOLISE: Spadone (VK), Sacchetti, Lepore (K), D’Ausilio, Bianchi, Fatone, Camponesco, Traino, Gravina, Fraraccio, Rizzelli. A disp: Cercio, Di Giulio, Ranieri, Di Falco, Ciardiello, Intorto, Nardi, D’Amico, Abbrunzo. All. Di Rienzo

Marcatori Ingredda 11’ (R) e 59’ Barrasso 17’ e 43’

Arbitro Capponi della sez. di Latina

Assistenti: Aiossa della sez. di Aprilia e Pepe della sez. di Ciampino.