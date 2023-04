59° Torneo delle Regioni: risultati Molise del 22 aprile

VINOVO – Secondo appuntamento al Comunale di Vinovo, per la rappresentativa Under 15 del Molise; indispensabile la vittoria per realizzare l’impresa dell’accesso ai Quarti di Finale! Pronti via! Si fa sentire subito la selezione dell’Emilia Romagna con Talan, ma il tiro poco preciso e debole finisce in sicurezza nelle mani del portiere molisano dell’Aesernia Fraterna Libraro.Partita molto equilibrata. Ci prova l’Emilia Romagna con Callegari; al vibrante tiro risponde la prontezza dell’estremo difensore che con in deviazione arresta la bollente sfera. Degna di nota la solitaria di Filippone del Molise al 10’, che supera tre avversari ma viene arrestato sul finale dal centrale Talan dell’Emilia Romagna. Si fanno sentire gli avversari con Cellarosi al 13’ ma, il tiro viene arrestato dalle dita del bravo Libraro che evita il pericolo; degne di nota le sue perfomances. Ci prova Luongo del Molise al 16’ che allarga su Filippone, ma il tiro di quest’ultimo dalla distanza finisce sul lato sinistro, oltre la scacchiera. Una partita giocata a viso aperto da ambedue le selezioni regionali, nessuna vuole cedere spazi e passo. Ancora il Molise che vuole portarsi in avanti con la punta Filippone del Sesto Campano al 30’, ma la sferzata dalla sinistra, poco precisa, supera il palo destro. Risponde l’Emilia Romagna con Gallegari; palla in mezzo per De Nardi ma a chiudere l’intervento risponde capitan De Luca, che arresta la palla, allontanando il pericolo e chiudendo così la prima frazione di gioco con il risultato di 0-0. Riparte subito l’Emilia Romagna in un seconda frazione di gioco che sicuramente regalerà colpi di scena. Ci prova l’Emilia Romagna al 10’ con Ungureanu, ma il suo tiro finisce fuori di poco al lato sx dell’estremo difensore Libraro. Ancora Emilia Romagna con Devin Capasso, ma la bravura del portiere dell’Aesernia Fraterna Libraro ha la meglio. Ancora Emilia Romagna con il neoentrato Ungureanu ma il tiro dirige la palla oltre la traversa. Ottima la parata di Libraro al 20’ che chiude in prontezza la bellissima trama di gioco dell’avversario Cellarosi. Azione interessante in risposta della selezione U15 del Molise con Flora al 23’, su un errore della difesa pesca la sfera l’attaccante della Juvenes e viene anticipato con un’ottima chiusura di portier Saccani. Ancora Molise con Flora al 27’ e ancora Emilia Romagna con l’estremo difensore Saccani che incredibilmente respinge con le mani un bellissimo tiro dell’attaccante molisano. La grinta dei molisani e il buon gioco non sono sufficienti a portare a casa la vittoria, chiudendo così la seconda gara del girone eliminatorio con il risultato di 0-0 sulla corazzata del C.R. Emilia Romagna. Indispensabile la vittoria contro l’Abruzzo in programma il 23 aprile alle ore 09.30 in quel di Cantalupa (TO).

Tabellino

GIOVANISSIMI

Chiudono con un pareggio i Giovanissimi di Oriente la seconda del TDR 2023 contro il CR Emilia Romagna. 0-0 il risultato finale

Emilia Romagna: 0

Saccani, Capelli (Capasso D.), Talan (Capasso K.st), De Nardi (Biagioli 7’st), Raduino (VK), Zilio (K), Cellarosi (Ballo 7’ st), Travini (Ungureanu st), Di Mauro, Benuzzi, Callegari.

A disp.: Macchi, Capasso D., Capasso K., Ballo, Biagioli, Coviello, Ungureanu, Cefalù, Scagliarini

All: Gabriele Turci

Molise: 0

Libraro, Traino, De Luca (K) (Iadisernia 17’ st), Lupoli, Bolognone (Gaggion 8’ st), Rubbo (Riccio 34’ st), Flora, Filippone, Aitella (VK), Basile Di Stefano 24’ st), Luongo (Coladangelo 10’ st).

A disp.: Libraro, Scuncio, Iadisernia, Manes, Gaggion, Riccio, Coladangelo, Di Stefano, Iannone.

All: Carlo Oriente

Ammoniti: (M) Rubbo, (E) Zilio

Note: 200 presenze sugli spalti.

Reti:

Arbitro: Pietro Vallelunga sez. di Collegno (TO)

I Assistente: El Hilali Yassine sez. di Nichelino (TO)

II Assistente: Zetenivc Alesandro sez. Di Nichelino (TO)

Secondo appuntamento per l’U17 del CR Molise in quel di Vinovo contro l’Emilia Romagna. La vittoria per i Molisani di Mister Caruso è fondamentale per continuare il percorso targato TdR 2023. Primi minuti di studio per le due selezioni che rischiano poco mantenendo le linee del gioco sulla difensiva. Ci prova l’Emilia Romagna con Pirazzoli al 14’, ma il lancio si scaglia oltre lo specchio. Ancora Pirazzoli dopo un minuto ci prova e, questa volta, va in rete; alla fine di una serie di rimpalli non gestiti bene dalla retroguardia celeste dei molisani, lo stesso incasella la rete del vantaggio. Ancora Emilia Romagna che allunga le distanze al 16’ con Prandini che, su punizione, incasella la sfera perfetta del 2-0 sul palo alla destra di portier Nappo. Buona la prestazione del laterale Prandini dell’Emilia Romagna che recupera una serie di palle inattive, mantenendo bene il pallino del gioco. Il Molise vuole cavalcare l’onda della disattenzione avversaria con la punizione di Antinucci al 28’, ma il bel lancio viene deviato magistralmente dall’estremo difensore avversario De Gori. Ancora Emilia Romagna con Gueye, ma in totale sicurezza, la sfera finisce tra le mani di Nappo, che chiude l’azione insidiosa degli avversari di mister Lega. Con il risultato di 2-0 per l’Emilia Romagna, il direttore di gara Borgarello fischia la fine della prima frazione di gioco: tutto da rifare per il Molise. Prima decade di gioco con il Molise che prova a farsi insidioso in area con Di Maria, ma la difesa dei rossi dell’Emilia Romagna in prontezza arresta le idee dell’attaccante della Juvenes. Ottime le chiusure del bravo difensore Barbato dell’USD Bojano che blocca i pochi input offensivi degli avversari. Ci prova l’Emilia Romagna al 21’ con Graziano: serve con un dribbling il compagno Pirazzoli che tenta il piazzato, ma in astuzia e anticipo risponde il portiere del Vastogirardi Nappo. Ci prova al 34’ dalla destra Zidouh, ma il lancio troppo forte si dirige oltre il legno sinistro. Con il secondo tempo più statico e lento rispetto al primo, con poche occasioni per entrambe si chiude la seconda frazione di gioco. Il nuovo assetto e la maggiore grinta e forza non sono stati sufficienti a far recuperare la gara agli undici molisani di Caruso, che chiudono la seconda giornata con il risultato di 2-0 per l’Emilia Romagna. Terzo appuntamento per la selezione Under 17 del Molise in programma il 23 aprile 2023 contro il CR Abruzzo al Comunale di Cantalupa (TO)

Tabellino

Emilia Romagna: 2

De Gori, Catellani, Deliu (Massenzio 21’st), Facciani, Graziani, Gueye, Molara (Casadei 8’ st), Pinca, Pirazzoli (Zidouth 26’ st), Prandini (Negri14’ st), Ravaglia.

A disp: Bartolini, Casadei, Donnarumma, Ghiselli, Massenzio, Negri, Seletti, Tirincanti Zidouth.

Allenatore: Mario Lega

Molise: 0

Nappo, Amorosa (Mastrogiorgio 24’ pt – Ciolli 30’ st), Barbato, D’Amico (De Santis st), Antinucci, Di Maria (Cristina 38’ st), Gargiulo, Gioffrè, Mone (st Di Maria), Nigro, Tullo (Colato st )

A disp.: Pillarella, Ciolli, Codella, Colato, Cristina, De Santis, Di Palma, Granitto, Mastrogiorgio.

Allenatore: Errico Caruso

Ammoniti: Zidouh 32’, 42’ (E)

Espulsi: Zidouh (E)

Reti: Emilia Romagna: Pirazzoli (15’ pt), Prandini (16’ pt)

Arbitro: Borgarello di Nichelino (TO)

I Assistente: Maiolo di Torino

II Assistente: Vetrugno di Torino

Note: 200 presenze sugli spalti