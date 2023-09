6° Festa della Mela di Castel del Giudice: il programma

Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2023 la nuova Edizione dove le mele sono simbolo di rinascita delle aree interne dell’Appennino, tra degustazioni, visite guidate, street food e giochi di una volta

CASTEL DEL GIUDICE – Laboratori del gusto, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività tutte da vivere per la 6° Festa della Mela di Castel del Giudice (IS), una nuova, sorprendente, Edizione Esperienziale, che sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 dipingerà di profumi e sapori il borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo, di cui la mela è simbolo. Nell’abbraccio del paesaggio colorato dal foliage autunnale e dai filari delle mele dell’azienda agricola Melise, nate dove un tempo i campi erano in stato di abbandono, il cuore del paese vedrà i migliori produttori biologici e artigianali del territorio proporre nei loro stand e food truck prelibatezze a km zero, ricette e prodotti tipici molisani e abruzzesi, mentre gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival riempiranno di magia e di musica le vie e le piazze, fino all’albergo diffuso Borgotufi. Da non perdere i tour nel Giardino delle Mele Antiche, dove sono state recuperate circa 60 tipologie di questi frutti autoctoni, nel birrificio agricolo Malto Lento, la cui birra è prodotta con l’orzo coltivato a Castel del Giudice, e all’Apiario di Comunità con il miele espressione della ricca biodiversità locale. Ma tantissime saranno le sorprese, tra giochi di una volta, passeggiate, degustazioni e musica.

La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice e rientra nel programma Turismo è Cultura della Regione Molise con il sostegno di istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e aziende del territorio.