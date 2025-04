61° Torneo delle Regioni Calcio a 5

Dal 24 aprile al 1 maggio 2025, in Emilia Romagna, la storica manifestazione della LND con le rappresentative dei comitati regionali

Il Molise è pronto a prendere parte al Torneo delle Regioni 2025 dedicato al Calcio a 5, uno dei più importanti eventi sportivi riservato alle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile. Si terrà dal 25 aprile al 1 maggio in Romagna, per la prima volta nella storia. Vi parteciperanno tutte le Rappresentative dei Comitati Regionali FIGC LND del nostro Paese.

I gironi di qualificazione si disputeranno dal 25 aprile 2025 per un totale di 32 partite al giorno. Martedì 29 aprile inizieranno i quarti di finale, mercoledì 30 aprile le semifinali e giovedì 1 maggio le finali, per un totale di 126 gare. Anche il Torneo delle Regioni 2025 ricorderà Papa Francesco. A tal proposito le gare previste per la giornata del 26 aprile non verranno disputate per le esequie del Santo Padre.

Ai fini della qualificazione ai Quarti di Finale del Torneo delle Regioni, varranno pertanto i punteggi conseguiti nelle gare programmate il 25 e 27 aprile 2025, secondo il calendario allegato. Gli atleti partecipanti saranno ospitati presso gli alberghi della Riviera Romagnola e visiteranno il territorio. Le gare si giocheranno nei palazzetti ubicati nelle tre province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, soprattutto nelle aeree colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024, come segno di riscatto e sensibilità nei confronti del territorio.

I palazzetti, teatro delle gare, salvo variazioni per motivi organizzativi, sono quelli di Modigliana, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Lugo, Bellaria Igea Marina, Misano, Cesena, Russi e Rimini. Tutti questi Comuni hanno concesso il patrocinio all’evento assieme alla Regione Emilia Romagna e ai Comuni di Cervia e Cesenatico. Le squadre che prenderanno parte alla competizione saranno 72 e rappresenteranno tutte le regioni d’Italia. Gli atleti coinvolti, nella fascia di età compresa dai 15 ai 23 anni, saranno circa 1.300, un numero al quale va aggiunto quello dei tecnici, dei dirigenti e degli arbitri interessati per un totale di circa 1.500 tesserati della LND-FIGC.

Sarà un evento che metterà in vetrina tutti i migliori giovani atleti di calcio a 5 in Italia e che godrà di un’attenzione mediatica nazionale. Le squadre saranno seguite anche dalle famiglie degli atleti e da vari sostenitori, che si riverseranno nella riviera romagnola. Il 61° Torneo delle Regioni Calcio a 5 punta a un target di pubblico più giovane e ampio possibile, online e offline, grazie alla collaborazione tra Lega Nazionale Dilettanti, la Divisione Calcio a 5 e i tanti organi di informazione regionali. Dirette streaming, piattaforme digitali, social media, foto, mezzi d’informazione online e carta stampata sono gli strumenti che renderanno l’evento un’esperienza unica da vivere grazie al coinvolgimento e alla partecipazione della fan base.

Tutti i risultati in tempo reale, i tabellini, le classifiche aggiornate, le curiosità e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it grazie al nuovo competition system intuitivo, immediato, con una veste grafica innovativa, disponibile anche su smartphone. Il C.R. Molise si è preparato con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con tutte e quattro le categorie (Juniores, Femminile, Giovanissimi e Allievi) inserite nel girone eliminatorio “B”.

Durante l’evento dilettantistico – sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della LND CR Molise vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 61° appuntamento con il Torneo delle Regioni, dedicato al mondo del futsal. Le Rappresentative partiranno il 24 aprile 2025 alla volta di Misano Adriatico (RN) e alloggeranno c/o il Park Hotel “Kursaal”.