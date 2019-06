Agenzia del Demanio, Molise: beni dello Stato in vendita fino al 5 luglio

CAMPOBASSO – Appartamenti, terreni edificabili, locali commerciali, autorimesse e capannoni industriali: sono 32 gli immobili dello Stato in vendita in Abruzzo e Molise. L’avviso di vendita disponibile nella sezione Gare e Aste – Immobiliare di www.agenziademanio.it riguarda unità immobiliari diversificate per forma, tipologia e posizione, per un valore totale a base d’asta che supera 1,5 milioni di euro.

In Molise sono 18 gli immobili in vendita tra cui 13 in provincia di Campobasso e 5 in provincia di Isernia. Interessanti le opportunità di investimento tra cui si segnalano due terreni edificabili a Campomarino (CB), oltre ad alcuni appartamenti nel centro storico di Campobasso e un locale commerciale a Isernia.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del 5 luglio 2019. Per aggiudicarsi i singoli lotti occorre presentare un’offerta pari o maggiore rispetto al prezzo di partenza fissato nel bando. Ulteriori e dettagli sulle procedure di gara e sugli altri bandi in corso sono disponibili nella sezione Immobiliare del sito dell’Agenzia.

Il bando rientra nel Piano vendite immobili dello Stato in corso da gennaio 2019 per cui l’Agenzia ha già messo sul mercato altri 450 beni dislocati su tutto il territorio nazionale.