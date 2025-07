Alto Molise in fiamme: tre roghi devastano Agnone e Sant’Onofrio

Il 22 luglio tre incendi hanno colpito Agnone e Sant’Onofrio. Canadair in azione, indagini in corso: si sospetta la mano di un piromane

AGNONE – Un pomeriggio di fuoco ha sconvolto l’Alto Molise, dove tre distinti incendi hanno aggredito il territorio tra Monte Sant’Onofrio, Guado Liscia e Macchie, al confine con Capracotta. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno divorato decine di ettari di bosco e pascolo, minacciando anche il versante di Montecastelbarone, messo in sicurezza solo grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a notte fonda, con squadre a terra coordinate dal Comando provinciale di Isernia e il supporto di Canadair che hanno effettuato numerosi lanci durante le ore diurne. Nonostante gli sforzi, i fronti di fuoco non sono stati completamente domati e le operazioni sono riprese all’alba del 23 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni, i roghi sarebbero stati appiccati in punti ravvicinati e in contemporanea, lasciando ipotizzare l’azione deliberata di uno o più piromani. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri Forestali, mentre il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha espresso profonda amarezza: “Monte Sant’Onofrio è irriconoscibile, un volto nero e spoglio. Se fosse confermata l’origine dolosa, ci troveremmo di fronte a un gesto ignobile”.

La Protezione Civile e le autorità locali continuano a monitorare la situazione, mentre si valutano ulteriori interventi aerei per contenere i focolai ancora attivi in località Sbracia e lungo la fondovalle Verrino.

Un’emergenza che riaccende l’allarme sulla tutela del patrimonio naturale molisano, troppo spesso minacciato da atti criminali e condizioni climatiche estreme.