Anche Campobasso verso il bollino rosso per il caldo: l’anticiclone africano Caronte tocca il picco

CAMPOBASSO – Anche Campobasso torna fra le città da bollino rosso per il caldo. Nei prossimi giorni, infatti, l’anticiclone africano Caronte entrerà nel vivo con aumento dell’afa e delle temperature anche di notte. A partire da oggi, 29 giugno, saranno classificate a massimo rischio per la salute Ancona, Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo per un totale di 19 città assieme a Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Nella giornata del 30 giugno, saliranno a 23 le città con bollino rosso per le ondate di calore: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il resto dell’Italia, invece, resta stretto nella morsa di un caldo torrido e crescente. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, ricorda il Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza, come riporta l’Ansa.