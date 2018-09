Andrea Capobianco presenta “La meravigliosa avventura2 a Campobasso

Sotto i riflettori l’opera che ripercorre il trionfo di Mannheim nel 2014. Appuntamento per martedì 11 settembre presso i locali della Club House della Magnolia

CAMPOBASSO – Non solo basket. Perché lo sport della palla a spicchi può (e deve) essere momento di cultura e conoscenza. Nella due giorni che porrà in vetrina la Magnolia Campobasso tra la seconda edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’ sul parquet del PalaVazzieri e la presentazione ufficiale del team al Blue Note, l’avvio catalizzerà le attenzioni su di un testimonial di tutto rilievo.

MERAVIGLIOSA PUBBLICAZIONE

A dare lo start agli eventi, infatti, sarà (martedì 11 settembre dalle ore 11 nei locali della Club House della Magnolia) la presentazione del libro ‘La meravigliosa avventura’, ultima opera del coach venafrano dell’Italbasket Andrea Capobianco (commissario tecnico dell’under 18 al maschile e responsabile anche del fronte del tre contro tre al maschile). Il libro edito da Basket Coach.net ripercorre, attraverso le testimonianze dello stesso tecnico ed i racconti dei protagonisti dello staff, il percorso della nazionale under 18 impostasi nel torneo di Mannheim (un Mondiale di categoria) in occasione dell’edizione 2014.

COMPAGNI DI VIAGGIO

Al tavolo, a raccontare l’opera, oltre allo stesso tecnico venafrano che, sabato sera, nel corso della festa dello sport della sua città ha donato il libro alla biblioteca comunale per essere patrimonio di tutti, ci saranno anche le emozioni di chi, per i motivi più disparati, è in sinergia con l’allenatore azzurro. A portare la propria testimonianza ci saranno così Guido Cavaliere, presidente del Coni Molise, e Rossella Ferro, direttrice marketing La Molisana. Ad intervenire, peraltro, sarà anche il capitano della Magnolia Campobasso Roberta Di Gregorio per un invito informale all’appuntamento della due giorni legata al quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’.