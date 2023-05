Andrea Mosconi è l’allenatore del Campobasso Calcio 2023/2024

CAMPOBASSO – Il Campobasso Football Club è lieto di annunciare che dal 1 Luglio 2023, terminato il proficuo rapporto con l’Alma Juventus Fano, Andrea Mosconi sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione. Mister Mosconi è reduce da una brillante stagione alla guida dei granata, terminata con la vittoria nella finale play off del girone F di Serie D contro la Vigor Senigallia. Cinque, invece, sono le stagioni trascorse sulla panchina del Tolentino: con i cremisi, nello stesso girone F della Serie D, Mosconi ha conquistato un terzo posto nella stagione 2021-2022 e la finale di coppa Italia nazionale. Per il tecnico laziale, in quarta serie anche trascorsi sulle panchine di Sambenedettese, Poggibonsi e Ravenna.

Le parole del presidente Matt Rizzetta: “A nome del Campobasso Football Club, diamo il benvenuto a braccia aperte nella famiglia rossoblù, a mister Mosconi. Il suo curriculum vincente, la conoscenza del campionato che andremo ad affrontare e le sue doti da leadership lo hanno reso il candidato ideale, in piena linea con i nostri obiettivi, per essere competitivi sin da subito in questa Serie D. Siamo contenti dell’entusiasmo che il nostro progetto ha generato e sta generando, la dimostrazione è arrivata dalla qualità dei candidati che hanno espresso interesse verso la nostra panchina. Ed ovviamente, siamo contenti di aver trovato quella che per noi è la scelta migliore. Non vediamo l’ora di cominciare a costruire una rosa che entusiasmi i nostri tifosi in Molise, in Italia e nel mondo”.