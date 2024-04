Annessione provincia di Isernia all’Abruzzo, Paglione: “Quale sarebbe la convenienza per noi?”

CAPRACOTTA – “Torno a dire la mia su una delle questioni di cui maggiormente si discute in Molise in questi giorni: la proposta di referendum per annettere la provincia di Isernia all’Abruzzo, decretando così la fine dell’autonomia della regione Molise. Ora, a parte la impraticabilità del percorso stesso – c’è un iter costituzionale da seguire piuttosto rigido oltre che lungo e le probabilità che abbia successo sono davvero minime – quale sarebbe la convenienza per noi molisani?”. Se lo chiede il sindaco di Capracotta, Candido Paglione (foto).

“Poche settimane fa – aggiunge – l’autorevolissimo sito Abruzzo openpolis, ripreso da molti organi di informazione locali, ha dedicato al tema un attento studio, rilanciando l’allarme spopolamento per le aree interne per la regione Abruzzo. Dove, sostengono gli analisti, c’è si lo stesso numero di abitanti del 1951 ma sul territorio la situazione è cambiata radicalmente nel corso del tempo perché, in 70 anni, nei comuni periferici e ultraperiferici, la popolazione si è ridotta di un terzo. Insomma, l’Abruzzo vive problemi simili ai nostri proprio in quelle aree in cui noi molisani vorremmo andare. Dove sta, quindi, la nostra convenienza? Avviare un percorso irto di difficoltà giuridiche, perdere la nostra autonomia, per unirsi ad un territorio pieno di problemi? Pensiamoci bene”, conclude.