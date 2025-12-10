Approvato lo statuto della Fondazione ‘Molise film commission’

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Redazione
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palazzo regione – Foto Regione Molise

CAMPOBASSO – La Giunta regionale del Molise ha approvato lo statuto della Fondazione Molise film commission istituita a maggio 2025. E’ composta, in qualità di socio fondatore, dalla Regione, ma possono aderire in qualità di partecipanti gli enti locali e le istituzioni pubbliche territoriali che presentino richiesta scritta, garantendo l’apporto annuale di contributi al fondo di gestione attraverso il versamento di una quota proporzionata, per i comuni che aderiscono stabilita in 0,50 euro per abitante.

La quota in carico a enti non locali viene determinata dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio di amministrazione. Inoltre, l’eventuale intervento dei privati potrà essere considerato relativamente ai singoli progetti da attivare.

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