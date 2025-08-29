Arsura Festival Off: Colandrea e Leo Pari chiudono a Capracotta

Il 30 e 31 agosto a Prato Gentile, Capracotta ospita i concerti di Colandrea e Leo Pari per la chiusura dell’Arsura Festival Off. Ingresso gratuito

CAPRACOTTA – Emanuele Colandrea e Leo Pari sono gli ultimi protagonisti di “Arsura Festival Off” a Capracotta (IS) il 30 e 31 agosto prossimi. Per “Paesaggio”, il programma di spettacoli estivo promosso dalla Regione Molise e dalla Fondazione Molise Cultura, prodotto da PsLive nel magnifico scenario montano di Prato Gentile, sabato 30 alle ore 17,00 si esibirà Emanuele Colandrea, cantautore laziale che, dopo diversi album e collaborazioni (Galoni, Roberto Angelini e Lucio Leoni) presenterà le canzoni del suo nuovo e quarto album “Uno” totalmente autoprodotto.

Tredici canzoni ci restituiscono la verità, la franchezza e la freschezza cui Colandrea ci ha abituati coi suoi lavori precedenti, ma con una profondità che si fa ancora di più impegno e consapevolezza. Anche in “Uno” il cantautore ci prende per mano e ci porta a spasso nei suoi pensieri: una lontananza che non è mai assenza, una dedica al figlio, un’eco di ciampiana memoria contro il consumismo, i giorni che sembrano stagioni e l’importanza della condivisione, i bambini di Gaza che non diventeranno mai adulti, sono alcuni dei “pensieri ad alta voce” di cui Colandrea vuole renderci partecipi.

Domenica 31 agosto, con inizio alle ore 17,00 sarà la volta di Leo Pari, autore, produttore e musicista romano, che, oltre alle pubblicazioni soliste, conta collaborazioni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico come il lungo sodalizio con i Thegiornalisti e il lavoro come autore e produttore per artisti come Simone Cristicchi (suoi i testi di “Vorrei cantare come Biagio” e “La prima volta che sono morto”), Francesco Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane, Tiromancino, Galeffi, Niccolò Fabi, che hanno richiesto a vario titolo la sua sensibilità e la sua penna, capace di evocare immagini di grande fascino. Nel 2023 il suo ultimo album che si chiama “Amundsen”, un nuovo percorso in 10 tappe, un intenso racconto di ricerca e di scoperta, ispirato alla figura del grande esploratore norvegese Roald Amundsen, consegnando il raccolto di un lungo viaggio verso l’esplorazione più profonda e difficile: quella di se stessi.