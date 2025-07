Arte e natura a Pietracatella, doppio appuntamento il 24 luglio

PIETRACATELLA – Giovedì 24 luglio sarà un giorno pieno per Pietracatella: due eventi pensati per offrire esperienze diverse ma complementari, riflettendo anima artistica e spirito di comunità del borgo. Alle 17:30, l’inaugurazione della mostra pittorica di Silvia Spallone; alle 18:00, un incontro dedicato al Sentiero Italia e alla rete escursionistica della Valle del Fortore.

Nella Sala Esposizioni del Palazzo Comunale, alle ore 17:30 si inaugura la mostra della pittrice locale Silvia Spallone, che rimarrà aperta fino al 16 agosto. Le sue opere raccontano attraverso colori e pennellate la sensibilità di questa terra, offrendo un percorso visivo intimo e coinvolgente nel cuore del borgo. Nata a Pietracatella e attualmente residente a Torino, Silvia Spallone è un’artista poliedrica: ex stilista di alta moda, oggi si dedica con passione alla pittura (olio, acquerello, pastello) e alla scrittura poetica. Le sue opere, influenzate da una profonda sensibilità verso i paesaggi e le suggestioni del Molise, uniscono gesti rapidi e vibrazioni cromatiche, rivelando un equilibrio tra eleganza visiva e ricchezza emotiva. Riconosciuta a livello nazionale in numerose antologie e premi letterari e artistici (tra cui il “Penna d’Oro” e riconoscimenti in ambito artistico a Roma, Milano, Bologna), Spallone trasmette attraverso il suo segno il richiamo del borgo natìo e della sua memoria collettiva, con un linguaggio raffinato e profondamente radicato nelle radici locali.

La mostra sarà un’occasione per scoprire il suo universo artistico, dove il presente dialoga con il ricordo, il colore con il simbolo, e l’ambiente naturale con l’interiorità poetica.

A poca distanza, nel centro storico, sempre giovedì 24 luglio ma alle 18:00, presso la suggestiva Chiesa di San Giacomo, si terrà un incontro dedicato al progetto Sentiero Italia, la grande rete escursionistica che attraversa l’Italia. Organizzato da CAI Campobasso e CAI Foggia, con il supporto del Comune di Pietracatella, il circolo Legambiente FortoreOcchito, la Proloco Pietramurata e l’associazione San Giacomo. L’incontro vedrà gli interventi di Mauro Di Muzio (CAI Campobasso) e Vito Paticchia (CAI Foggia), pronti a raccontare la visione e i progetti legati alla rete escursionistica nel Molise e in particolare a quella della Valle del Fortore. Il Sentiero Italia è un’infrastruttura escursionistica nazionale lunga oltre 7.800 km che collega Alpi e Appennini da nord a sud, attraversando 20 regioni e centinaia di comuni. Promosso dal CAI, è oggi ripensato come progetto culturale, turistico, ambientale e sociale, animato da migliaia di volontari in tutto il Paese.

L’evento si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giacomo, patrono dei pellegrini: una settimana di momenti culturali, spirituali e sociali in cui il dialogo tra comunità, ambiente e memoria diventa centrale.