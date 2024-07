Banche, prestiti in diminuzione alle imprese molisane

CAMPOBASSO – Nell’ultimo anno in Italia i prestiti bancari alle imprese sono diminuiti del 4,7%, un trend che secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre rischia di alimentare indirettamente la presenza sempre più diffusa nell’economia reale delle organizzazioni criminali, come dimostrano alcuni studi realizzati dalla Banca d’Italia.

Nel Mezzogiorno, secondo i ricercatori di via Nazionale citati dalla Cgia, tra i territori verosimilmente meno interessati dalla presenza del fenomeno mafioso ci sarebbe anche la provincia di Campobasso.

La Cgia ha pubblicato, su dati della Banca d’Italia, anche l’andamento dei prestiti bancari alle imprese nel periodo aprile 2023-aprile 2024. In Molise si è registrato un decremento di circa 72 milioni di euro. A risentirne maggiormente è stata la provincia di Campobasso (-71%), mentre quella di Isernia ha fatto registrare una lieve diminuzione (-0,3%).