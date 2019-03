Basket, Coppa Italia A2 femminile: presentazione a Campobasso

Cerimoniere il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonino Morici. Presenti Protani e Capobianco

CAMPOBASSO – L’ultimo appuntamento di avvicinamento alla quattro giorni della Coppa Italia aperta da un giovedì 21 all’insegna delle cerimonie di apertura, prologo ad un weekend lungo di gare sul parquet del PalaVazzieri cui si affiancheranno appuntamenti di promozione cestistica in città ed il tour in due istituti superiori di Campobasso della madrina Valentina Vignali.

ALLA CLUB HOUSE – Il countdown in vista delle Final Eight di Coppa Italia di serie A2 femminile di basket (evento coordinato dal club rossoblù della Magnolia) sarà scandito dall’evento di venerdì mattina (15 marzo): la conferenza stampa in programma dalle 11 presso la Club House della società del capoluogo di regione. La struttura di via Cavour, peraltro, era già stata sede lo scorso primo febbraio di un incontro coi media per ufficializzare, in quella circostanza, il logo ufficiale della rassegna.

Nell’occasione, invece, al centro dell’attenzione ci sarà tutto il programma dell’evento: dalla cerimonia inaugurale passando per gli appuntamenti nelle scuole con la madrina Valentina Vignali sino al cuore dell’evento: le sette gare, e cioè le quattro dei quarti venerdì per una no-stop dalle 14 alle 22 e le due semifinali sabato, appuntamenti trasmessi in streaming sulla piattaforma di web-tv della Lega (lbftv.it), prologo alla finalissima di domenica alle 19 con tanto di diretta tv su Sportitalia.

ANFITRIONE ROSEO – A coordinare i lavori dell’incontro con gli organi di informazione sarà il giornalista isernino della Gazzetta dello Sport Antonino Morici. Al tavolo ad alternarsi nel racconto, sollecitati dall’inviato della ‘rosea’, il presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani, il presidente del Coni Molise Guido Cavaliere, il coach dell’Italbasket maschile under 20 e già commissario tecnico della nazionale senior femminile, il venafrano Andrea Capobianco, e Rossella Ferro, direttore generale della società dei #fioridacciaio, nonché direttore marketing del main sponsor La Molisana e consigliere di Lega Basket Femminile.

PLATEA VIP – In sala, pronte a far sentire tutto il loro supporto all’appuntamento di Coppa, le autorità sportive ed istituzionali del territorio per una mattinata che si annuncia fondante per il club del capoluogo di regione, sempre più nel ‘mood’ del trofeo tricolore, come testimoniato da un avvicinamento all’insegna di iniziative promozionali che stanno mettendo sempre più al centro dell’attenzione la realtà delle magnolie non solo in Molise, ma in tutta Italia.

MAGNOLIE PATINATE – Peraltro, ad occuparsi del ‘fenomeno Magnolia’ (così come è stato definito in un corso di aggiornamento professionale dell’Ordine dei Giornalisti del Molise) anche il mensile specialistico Basket Magazine che, nel numero di marzo in edicola nelle prossime ore, ha dedicato un servizio al club campobassano a firma di Giuseppe Errico.