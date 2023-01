Basket, Universo Magnolia: le partite del post festività natalizie

CAMPOBASSO – Terminate le festività natalizie, è ora di tornare sul parquet per le giovanili dell’universo Magnolia e, tra maschile e femminile, nell’arco di sette giorni (sino al 14 gennaio) saranno ben otto gli impegni in calendario (cinque al maschile, tre al femminile).

Sul primo versante si parte questa mattina (palla a due alle ore 11) con il confronto esterno nella prima giornata di ritorno del girone A di prima fase del torneo Silver tra Accademia Isernia e Cestistica Campobasso.

Martedì (ore 19.30) sarà invece la volta dell’under 19 targata Ennebici ospite dell’Azzurra Lanciano per l’ottavo turno del girone A di prima fase per il torneo Silver. Il giorno dopo ulteriore trasferta, sempre in chiave Ennebici, ma per l’under 17, che andrà a far visita al Basket Venafro per la prima di ritorno del girone A di prima fase del torneo Silver in quella che sarà la sfida tra i rossoblù leader ed i cugini ospitanti secondi della classe.

Venerdì e sabato, poi, nuovamente Cestistica Campobasso gran protagonista. Il 13 spazio all’under 15 che, nel secondo match settimanale, affronterà un ulteriore derby ospitando a Vazzieri (palla a due alle ore 18) la Molise Basket Young Termoli per la seconda di ritorno della prima fase nel girone A Silver. Il 14, invece, via al torneo under 14 gestito dalla delegazione regionale molisana della Federbasket con in campo per il primo turno di prima fase (alle 17) il team della Cestistica al PalAirino di Termoli ospiti dei Ballers Lab.

Sul fronte femminile, invece, tra il 9 ed il 10 doppio impegno interno per il team under 17 della Magnolia che se la vedrà prima con l’under 19 dell’Adriatica Giulianova (palla a due alle ore 17) e poi – palla a due alle ore 20 – con l’Azzurra Lanciano.

L’11, invece, con inizio alle ore 17.30, sarà di scena la Magnolia under 15 che, sempre nello scenario dell’Arena, si confronterà con il Magic Chieti.