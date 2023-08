‘Berliner Wein Trophy’, doppio oro per la cantina Herero di Toro

TORO – Un nuovo successo per l’enologia molisana arriva dal prestigioso concorso enologico internazionale ‘Berliner Wein Trophy’, il più grande evento vinicolo al mondo e la più importante degustazione di vino della Germania che si svolge sotto il patrocinio dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oic), dell’Unione internazionale degli enologi (Uioe)) e di VinoFed, Federazione mondiale dei grandi concorsi Internazionali del vino e dei distillati).

Alla sessione estiva 2023 della competizione che si è svolta a fine luglio a Berlino con la presenza di oltre 6.000 vini e di 200 componenti di giuria di diverse nazionalità, la cantina Herero di Toro è salita sul podio con le Tintilie del Molise Doc ‘Herero’ e ‘San Mercurio’, rispettivamente annata 2019 e 2020 ottenendo per entrambe la medaglie d’oro, a conferma della qualità dei vini.

“Sono particolarmente felice di questi risultati conseguiti a Berlino – ha detto Michele Lauriola dall’azienda – in quanto sono i primi vini di cui ho seguito personalmente l’intero ciclo produttivo. Gli obiettivi chiari sul prodotto che volevo ottenere mi hanno permesso di fare le più opportune scelte agronomiche in vigna ed enologiche in cantina, grazie anche alle peculiarità della Tintilia, vitigno dalle elevate potenzialità in grado di dare delle uve di particolare pregio che si prestano a differenti tecniche di vinificazione e affinamento capaci di esaltarne le peculiarità. Sono contento per la prima medaglia d’oro che ottiene la ‘San Mercurio’ referenza dedicata al Santo Patrono del comune di Toro, zona di ubicazione dei vigneti”.