Bicincittà 2023 a Campobasso: i divieti previsti dall’ordinanza

dalle ore 8:00 alle ore 20 :00 d i domenica 7 maggio 2023 l’istituzione de l diviet o di sosta da realizzarsi mediante l a segnaletica stradale verti cale ind icante “divieto di sos ta ” in Via Muricchio dall ’ intersezione con Via Trieste all ’ intersezione con Via Zara, ambo i lati ;

dalle ore 1 0 : 3 0 di domenica 7 maggio 2023 e in relazione all ’ avanzament o della car ovana e fino a terminate esigenze l’ist it uzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” sulle segue nti strade int eressate al percorso:

P iazza Vittorio Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Corso Vittorio Emanuele II, Via Pietrunto, Via Roma, Piazza Della Vittoria, Via Petrella, Piazza Falcone e Borsellino, Via Trivisonno, Via Conte Rosso, Via Duca degli Abru zzi, V ia Principe di Piemonte , S. P. 58 (t erritorio di Ferrazzano) , Strada San Giaco mo (t erritorio di Ferrazzano) , S.P. 120 (t erritorio di Ferrazzano) , S.P. 104 (t erritorio di Ferrazzano) , Viale Manzoni, Vi a Monsignor Bologna, Via Herculanea, Via Cavour, Piazza Cuoc o, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via XXIV Maggio , Via IV Novembre, Via XX IV Maggio, rotatoria Via Colle delle Api / Via Sant ’ Antonio d ei Lazzari, Via XXIV Maggio , Via De Gasperi, Via Gramsci, Via Croce, Via Fortunato, Via Piave, Via I V Novembre, Via Crispi , Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Battisti, Via Mazzini, Piazza Pepe , Corso Vittorio Emanuele II, Via Pietrunto, Via Roma, Via Trieste, Via M uricchio .