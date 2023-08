Bocce, Pistilli vince la Vinchiaturo in Notturna. In finale superato Palumbo

VINCHIATURO – Bernardino Pistilli della società La Torre Vinchiaturo si aggiudica la quarta edizione della ‘Vinchiaturo in Notturna’, gara di bocce, individuale regionale, organizzata proprio dal club vinchiaturese, presieduto da Mario Perrella, disputata nel corso della Notte Bianca della cittadina alle porte di Campobasso.

Una formula collaudata, quella della kermesse notturna della società La Torre Vinchiaturo, iniziata nel pomeriggio di sabato 12 agosto alle 17 e terminata alle 2 di domenica 13 nel mezzo della festa organizzata dalla Pro Loco. Pistilli, in finale, ha superato il forte atleta campano, Domenico Palumbo, portacolori dei laziali di Arce, nel 2018 campione europeo juniores. Seppur stanchi, giocata dopo l’1, i due atleti finalisti hanno dato vita a una bella e combattuta finalissima.

A completare il podio: Gianluca Tarantino della Capitino Isola Liri (terzo) e Antonello Tumolillo della società La Folgore Cassino (quarto). 88 le formazioni al via della manifestazione, che ha richiamato anche diversi atleti in ferie in Molise, come Lino Pistilli, molisano d’origine e atleta della Serenissima Venezia.

I finalisti sono stati: Francesco Simioli della Belvedere San Rocco (quinto); Mario Punzi della società La Folgore Cassino (sesto); Fabiano Iapaolo della Frosolonese (settimo); Antonio Salone del C.B. Gaeta (ottavo); Giovanni Di Stazio della Francesco Frezza Giugliano (nono); Clemente Marra de La Torre Vinchiaturo (decimo); Giovanni Lepore della Nuova Aurora Foggia (undicesimo).

Il direttore di gara è stato Silvio Mancino, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di campo, invece, sono stati Berardino Di Mella e Antonio Verdone. Alle premiazioni presenti il vice-presidente del CONI Molise, Giuseppe Erra, e il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato. Il numero uno del movimento boccistico regionale ha ringraziato la società La Torre Vinchiaturo e il presidente della società La Torre Vinchiaturo, Mario Perrella, per l’idea di una competizione particolare, che termina a notte inoltrata in pieno clima di festa a Vinchiaturo.