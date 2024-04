Bocce: resoconto e risultati del Trofeo Paolo e Maurizio Bobbo

TERMOLI – Sebastiano Barbieri, atleta del C.B. Rosetano di Roseto degli Abruzzi, si è aggiudicato il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, gara di bocce a carattere regionale, specialità individuale, organizzata dalla Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso e disputata giovedì 25 aprile. Il forte giocatore abruzzese, già nazionale azzurro e vincitore dei World Games nel 2005, ha messo in riga gli 80 partecipanti alla competizione, consueto appuntamento del calendario delle gare della FIB Molise.

Barbieri, in finale, ha vinto abbastanza agevolmente contro il molisano dell’ABC Castelpetroso, Attilio Notte, classificatosi al secondo posto. Terza posizione per il casertano Antonio Tessitore della Santa Barbara di Sant’Arpino, quarta piazza per Alfredo Campitelli del Città del Vasto. A vincere i rispettivi gironi eliminatori anche: Vittorio Cavarocchi del C.B. Rosetano Roseto degli Abruzzi (quinto), Giovanni Albanese dell’ABC Castelpetroso (sesto), Giuliano Franceschi della Virtus L’Aquila (settimo), ottava e nona posizione per i due portacolori della Madonna delle Grazie Termoli, Marco Di Carlo e Donato Cercia, Achille Zinni dell’Atriana (decimo).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo sono stati Amedeo Morlacchetti e Nazzareno Morlacchetti. Grande la soddisfazione, a fine gara, del presidente della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso, il quale, durante le premiazioni, ha ricordato le figure di Paolo e Maurizio Bobbo, due grandi appassionati della disciplina sportiva boccistica. Di Fonso, inoltre, ha dato appuntamento alla prossima gara organizzata dalla Madonna delle Grazie: il 9 giugno, infatti, è in programma una Coppia Nazionale, valevole per la 39^ edizione del Trofeo Città di Termoli.

Alle finali e alle premiazioni, oltre alla famiglia Bobbo, presenti il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il quale ha ringraziato Di Fonso e il Consiglio direttivo del club termolese per gli sforzi profusi nel mantenere viva a Termoli la passione per lo sport delle bocce, ricordando il dinamismo del movimento boccistico visti i tanti appuntamenti organizzati in Molise, e il Delegato Provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente. Prossimi appuntamenti in programma sabato 27 e domenica 28 aprile con il 20° Trofeo Città di Frosolone 17° Trofeo ‘Lelio Pallante’. Si inizia sabato pomeriggio, dalle ore 14,30, con una Terna Regionale, che vedrà al via 40 formazioni e 120 giocatori, col clou in previsto domenica, dalle ore 9, con l’Individuale Nazionale, a cui prenderanno parte 130 atleti.