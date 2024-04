ROMA – Samuele Tullo, atleta di Boccia Paralimpica, Categoria BC5, della Bocciofila Monforte Campobasso, sarà in gara, sabato 13 e domenica 14 aprile, al Centro Tecnico Federale di Roma, per la gara nazionale valevole per il 3° Trofeo Giulio Marchetti.

Il fossaltese Tullo, vice-campione italiano nella Coppia Categoria BC5, che avrà come assistente Domelia Cornacchione, è il primo atleta molisano di Boccia Paralimpica ad affacciarsi alle competizioni nazionali.

La FIB Molise punta molto sul movimento della Boccia Paralimpica e delle Bocce Paralimpiche. A Roma, in questo fine settimana, presente anche l’arbitro molisano Mariella Procaccini, anche lei tesserata per la Bocciofila Monforte e con all’attivo già diverse designazioni di competizioni nazionali di Boccia Paralimpica.