Bojano-Philadelphia, sfida al Cruciverbone domenica 4 maggio

BOJANO – Italia-Stati Uniti una storia di relazioni storiche ed economico-culturali, opportunità di Borse di Studio e soggiorni all’estero Filitalia International raccontate direttamente dalla voce dei giovani. Sabina Iadarola (medico) e Federica Napoletano (ingegnere) racconteranno 15 intensi giorni vissuti a Philadelphia. Presenta Mina Cappussi. Come fare per candidarsi. Domenica 4 maggio 2025 alle 18.00 a Palazzo Colagrosso – Bojano. Tieniti pronto a fare squadra e a risolvere il Cruciverbone Italia-USA.

Sono le voci dei giovani a risuonare nella città di Bojano: due brillanti neolaureate, la dott.ssa Sabina Iadarola, medico chirurgo e la dottoressa Federica Napoletano (triennale di Ingegneria energetica) saranno a Palazzo Colagrosso di Bojano il 4 maggio 2025 al alle ore 18:00 condivideranno una esperienza esaltante vissuta in un intenso stage negli Usa grazie all’International Exchange Program conferito dall’associazione Filitalia International di Philadelphia e al munifico Robert Facchina, e grazie al chapter di Bojano della prestigiosa organizzazione, diretto dalla giornalista Mina Cappussi. Nel corso dell’evento, il collegamento direttamente da Philadelphia (USA) con il Fondatore e Presidente Emerito di Filitalia, Dr. Prof. Pasquale Nestico, l’attuale Presidente di Filitalia appena riconfermato all’unanimità per il prossimo biennio, Dr. Saverio Nestico e il Chair dell’IEP International Exchange Program, Rosetta Miriello.

L’evento al Colagrosso è organizzato da Filitalia International, Molise Noblesse, il quotidiano internazionale UMDI Un Mondo d’Italiani Aitef, Ippocrates, Casa Molise. Prenderanno parte anche i giovani volontari del Servizio Civile Universale, progetto “Comunità per Giovani” di Bojano: Michele Fratantuono, Valeria Scinocca, e Salvatore Caracciolo, con il maestro Daniele Romano, special guest, che eseguirà alcuni brani alla zampogna che raccontano il Matese, luoghi e territorio, nel solco della mission di Centro Studi Agorà – Movimento per la Grande Bellezza, che è la valorizzazione del Molise e delle sue eccellenze.

Sabina e Federica racconteranno l’esperienza negli Usa, mentre il pubblico parteciperà al Cruciverbone. Due squadre e la voglia di mettersi in gioco con le parole dell’emigrazione e delle nuove partnership.

L’evento si inserisce nel solco della Scholarship Ceremony tenutasi il 30 marzo scorso con l’intento di coinvolgere i giovani e le famiglie, perché abbraccino i valori di Filitalia International, il motto “Umiltà, Giustizia, Onestà” ed entrino a far parte dell’organizzazione che elargisce le borse di studio per i ragazzi qui in Italia e li sostiene finanziando viaggi di studio, conoscenza, opportunità negli Stati Uniti, a Philadelphia.

Il prossimo 29 luglio sarà a Bojano il fondatore e presidente emerito di Filitalia International, il prof. Pasquale Nestico. Il chapter Bojano di Filitalia e Centro Studi Agorà sono particolarmente attivi sul territorio e realizzano moltissimi appuntamenti culturali grazie alla forza della collaborazione con altre associazioni e alla rete di organizzazioni all’estero. Un fiore all’occhiello per la città di Bojano, dove è nato Molise Noblesse, marchio registrato, il Movimento per la Grande Bellezza e l’e-MOVO Mirr or Art, Movimento Artistico noto oltreoceano.

Filitalia è amore per l’Italia, Promozione Territoriale, Cultura, Ambiente, Opportunità per i Giovani. Il chapter di Bojano della prestigiosa organizzazione americana fondata nel 1987 da un manipolo di visionari illuminati guidati dal dr. Pasquale Nestico, cardiologo di fama, opera da anni sul territorio, con una serie di appuntamenti di promozione turistica, territoriale e culturale.

Filitalia International può contare su un importante polo e incubatore di giovani in Bojano, dove da anni il Chapter lavora per il territorio e per la sua promozione nel mondo, non ultimo con la partecipazione settimanale della presidente Mina Cappussi, al programma di Radio WGBB Long Island New York, che trasmette dal 1924, la più longeva delle emittenti di New York.

Candidarsi alle Borse di Studio o agli Exchange Program per fare un’esperienza entusiasmante a Phildelphia è semplice. Basta condividere i valori di Filitalia, chiedere l’iscrizione singola, o della famiglia, al Chapter Bojano di Filitalia International scrivendo a minacappussi@gmail.com, oppure telefonando al 3388918290, o anche raggiungendo la sede a Bojano. L’iscrizione singola costa 25 euro all’anno, mentre quella dell’intera famiglia, 40 euro. Naturalmente si dovrà collaborare attivamente per perseguire gli obiettivi sociali della Filitalia International, costituita per preservare e difendere il patrimonio e la cultura italiana. Per candidarsi è necessario essere iscritti da 2 anni e partecipare attivamente alle attività sociali.