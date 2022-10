Calendario eventi a Campobasso: i principali di ottobre 2022

CAMPOBASSO – Anche con l’arrivo dell’autunno, continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri.

Sabato 1 ottobre, si è intanto già inaugurata, al Circolo Sannitico, a cura della Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise” – Gruppo Campobasso, la mostra “200 anni per la natura”. Fino al 4 ottobre, sarà possibile percorrere la gloriosa storia del Corpo Forestale attraverso documenti, foto, reperti e vari oggetti, finanche beni confiscati, dai quali è possibile ricostruire i numerosi interventi di salvaguardia del patrimonio naturale italiano.

Martedì 4 ottobre, Campobasso sarà la sede prescelta per la solenne cerimonia di premiazione del Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom”, giunto alla sua ventinovesima edizione. Al Teatro Savoia, alle ore 20.00, si terrà la Cerimonia di premiazione e alle ore 21.00 il concerto con musiche, canti e danze rom con l’Alexian Group. Sempre collegato a questo importante evento internazionale, ci sarà anche, giovedì 6 ottobre, presso la Palestra di Via Milano a Campobasso, il laboratorio di danze rom, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Saranno, invece, ben due gli appuntamenti in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre. Infatti, in quella giornata, per il ciclo di incontri del Mercoledì della Prevenzione, a cura dell’Associazione “La Rete”, alle ore 18.00 al Circolo Sannitico, ci sarà il Seminario “Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, mammella e cervice uterina” con relatrice la dott.ssa Giovanna Picciano.

Alle 18.30 sempre di mercoledì 5 ottobre, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso si terrà, invece, la presentazione del libro “Cuore di donna” di Carla Maria Russo, a cura della Libreria Giunti al Punto di Campobasso.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 18.00, presso il Circolo Sannitico, è in programma la Conferenza “Interartes, dialoghi tra pittura e poesia” a cura di Gianni Spallone.

Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, alle ore 17.00, al Circolo Sannitico, presentazione del libro “Tra il cielo e il mare” di Giuseppe Zio, a cura del Centro Studi Molisano.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10.00, ci sarà la manifestazione Tutti matti per il riso a cura dell’Associazione Progetto Itaca Molise.

Diversi altri sono però gli appuntamenti in programma per domenica 9 ottobre, inseriti nel calendario di Ottobre in Città. Ci sarà, infatti, la Giornata Nazionale Famiglie al Museo, a cura del Sistema Museale Museunimol – Università degli Studi del Molise; la Giornata Nazionale del Camminare con partenza da Palazzo San Giorgio – ore 10.00 e l’iniziativa Nonno Ascoltami! Giunta alla XIII edizione, a cura di Udito Italia Onlus, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10.00.

Lunedì 10 ottobre, in Piazza Pepe, è atteso l’arrivo della “Teca Itinerante” Auto Quarto Savona Quindici, ovvero l’esposizione dell’automobile sulla quale viaggiava la scorta di Giovanni Falcone, manifestazione organizzata dall’Associazione ConDivisa con il patrocinio del Comune di Campobasso. La Teca sarà visitabile in Piazza Pepe anche il giorno seguente.

Lunedì 10 ottobre ci sarà anche un nuovo appuntamento con Ti racconto un libro Infanzia, a cura dell’Unione Lettori Italiani, che proporrà in BiblioMediaTeca Comunale, alle ore 16.30, “Lezioni impertinenti” educare con le arti – Incontro di formazione per lettori, genitori, insegnanti, educatori, librai e bibliotecari condotto dall’autrice e illustratrice Sonia Marialuce Possentini.

Giovedì 13 ottobre, al Circolo Sannitico, alle ore 18.30, verrà inaugurata la mostra fotografica “New Renaissance Dreams” a cura di Mino Pasqualone. La mostra resterà aperta fino al 18 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Sabato 15 ottobre, per le Giornate FAI d’Autunno, prevista a Campobasso l’apertura del Museo dei Misteri, dalle 16.00 alle 18.00, mentre domenica 16 ottobre, torna CAMPOBAZAR, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, nel’area ex stadio Romagnoli, alle ore 9.00.

Il Mercoledì della Prevenzione curato dall’Associazione “La Rete” torna con un altro appuntamento, mercoledì 19 ottobre, alle ore 18.00 al Circolo Sannitico, proponendo il Seminario “Il valore degli screening nella prevenzione oncologica: stato dell’arte, evidenze di efficacia, impatto sulla qualità di vita”, con relatore il Prof. Giancarlo Ripabelli.

Giovedì 20 ottobre, alle ore 18.00, sempre al Circolo Sannitico, appuntamento con l’incontro pubblico che avrà per tema il Castello Monforte: interventi di riqualificazione e valorizzazione a cura del Comune di Campobasso e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise.

Giovedì 20 ottobre sarà anche il giorno dello spettacolo teatrale “Un cuore incorrotto. Silone l’uomo” della Compagnia Teatrale la Scala di Seta, proposto al Teatro Savoia, alle ore 19.00, a cura della Società Dante Alighieri di Campobasso.

Venerdì 21 ottobre, torna, alle ore 18.30, alla Sala della Costituzione della Provincia, Ti racconto un libro – Incontri con l’Autore: “Contro-filosofia dell’amicizia”, incontro con Simonetta Tassinari a cura dell’Unione Lettori Italiani.

Sabato 22 ottobre, alle ore 18.00, al Circolo Sannitico, presentazione del disco “I Remember Fred Bongusto” New Harlem.

Domenica, 23 ottobre, sarà la volta della manifestazione “Una Manovra per la vita”, a cura della Società Italiana di Emergenza ed Urgenza Pediatrica, al Circolo Sannitico, dalle ore 9.00 alle 13.30.

Mercoledì 26 ottobre in BiblioMediaTeca comunale, torna il Gruppo di lettura “LeggiAmo”, a cura della Prof.ssa Ascione, dalle ore 15.30 alle 19.30

Giovedì 27 ottobre al Circolo Sannitico alle ore 17.30, per la rassegna Campobasso in Comune, curata dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, l’incontro su “La Campobasso di Bernardino Musenga”. Relatore Arch. Giulia Severino

Sabato 29 ottobre il calendario degli eventi di Ottobre in Città si chiuderà con l’inaugurazione, al Circolo Sannitico della mostra retrospettiva di quadri: “Raffaele Labarile. Quando dal buio si fa luce, più dell’esser uomini che pittori”, a cura di Francesco Labarile. Mostra visitabile poi fino al 2 novembre con i seguenti orari di apertura: dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 21:30.